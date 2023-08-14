Потребительские цены в июле 2023 г. снизились на 0,6% по сравнению с июнем текущего года. За текущий год рост потребительских цен замедлился с 12,8% до 11,3%. Этому способствовало сезонное снижение цен на овощи (-18,2% в месяц), фрукты (-1,3%) и яйца (-7,6%). Базовый ИПЦ в июле не изменился по сравнению с июнем (0,0%).

В текущем году фактические показатели инфляции значительно ниже прошлогодних прогнозов правительства, НБУ и международных организаций. Обновленный прогноз Национального банка предусматривает замедление инфляции до 10,6% в 2023 г. и 8,5% и 6,0% в 2024-2025 гг.

Основным сдерживающим фактором инфляции является сокращение совокупного спроса, в том числе из-за выезда значительного количества населения за границу и мобилизации мужчин в ряды ВСУ.

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Также сдерживающим фактором роста потребительских цен есть сохранение правительством частичного моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако этот фактор следует рассматривать только как отсрочку прироста цен, поскольку рыночная коррекция этих административных тарифов будет произведена в будущем. Отчасти на сдерживание цен повлияла жесткая монетарная политика НБУ. Повышение ключевой процентной ставки обусловило перенаправление части денежной массы из сферы потребления в сферу сбережений.

В то же время, весомым проинфляционным фактором остается дефицит государственного бюджета. В январе-июне фискальный дефицит (без грантов) составил 746 млрд грн (прирост +180 млрд грн за июнь). В июне уровень дефицита в отношении нужд ГБУ на расходы и погашение долга составил 42%. Это значительно выше предыдущих трех месяцев (со средним уровнем в 28%) и примерно соответствует среднему уровню 2022 года (44%).

В то же время благодаря тому, что режим обменного курса остается фиксированным, его влияние на инфляцию сейчас стабилизационное. Однако фиксация обменного курса в условиях значительного дефицита платежного баланса требует направления валютных резервов в его поддержку.

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Уровень валютных резервов страны поддерживается масштабной внешней помощью и ограничениями на вывод капитала из страны. Риск для обменного курса гривны — рост потребностей экономики в импорте и снижение экспортного потенциала страны.

Последующие перспективы инфляции будут характеризоваться ее зависимостью от факторов преимущественно немонетарного характера. Это, прежде всего, военные факторы роста себестоимости производства (разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, энергетические проблемы, логистические осложнения). Кроме того, значительными проинфляционными факторами будут оставаться потенциальное повышение жилищно-коммунальных тарифов, значительные потребности в восстановлении, рост импортозависимости экономики и значительный фискальный дефицит.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.