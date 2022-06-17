Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Рост цен продолжится, этот процесс в этом году будет очень активным. Сейчас инфляционные ожидания составляют до 25%. Это самые большие темпы роста цен за последние 5-6 лет", - подчеркнул Фурса.



Эксперт добавил, что продолжение войны будет разрушать нашу экономику и ввиду эмиграции людей.



"Чем дольше война будет продолжаться, тем больше людей остается за границей и все больше там адаптируется. Это тоже значительно бьет по будущей экономике Украины".

Фурса подчеркнул, что снятие ограничения на курс валюты для банков помогло стабилизировать ситуацию по отношению к валюте, также это решение способствовало укреплению курса гривны, в частности, по отношению к доллару.



"Три недели назад, перед введением мер по знанию ограничения на валютный курс для банков, гривня в обменниках была на уровне 38-39. Многие люди бегали по телеэкранам и говорили: "Ховайся в жито - скоро будет 40". Однако после введения этих мероприятий , видим в обменниках, что гривна держится на уровне 35-36", - сказал он.

Спрос восстанавливается : украинцы в мае покупали на 20% больше товаров. В мае украинцы чаще покупали разные товары и посещали кафе и рестораны, свидетельствует статистика безналичных оплат в терминалах государственного ПриватБанка. Об этом свидетельствует статистика сети POS-терминалов "ПриватБанка", сообщил банк в телеграмм.

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