Инфляция в зоне евро стала самой низкой с 2021 года

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что согласно опубликованным данным Евростата, потребительские цены в 20 странах, использующих евро, в сентябре выросли на 4,3% против 5,2% в августе, что является самым низким показателем с октября 2021 года.

"Эти цифры подтверждают мнение о том, что процентные ставки, вероятно, достигли своего пика в текущем цикле ужесточения монетарной политики", – говорится в сообщении.

Кроме того, инфляция упала во всех ценовых категориях, а цены на энергоносители продолжали падать пятый месяц подряд.

Инфляция в еврозоне ненадолго достигла двузначного показателя осенью прошлого года на фоне сочетания стремительного роста цен на энергоносители, постпандемических препятствий в цепях поставок и высоких государственных расходов.

В ответ ЕЦБ поднял свою ключевую процентную ставку до рекордно высокого уровня в 4,0% с минимума в минус 0,5% чуть больше года.