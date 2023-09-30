Инфляция в зоне евро стала самой низкой с 2021 года
В сентябре инфляция в еврозоне снизилась до самого низкого уровня за последние два года (4,3%), что является свидетельством успешной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) по повышению процентных ставок
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что согласно опубликованным данным Евростата, потребительские цены в 20 странах, использующих евро, в сентябре выросли на 4,3% против 5,2% в августе, что является самым низким показателем с октября 2021 года.
"Эти цифры подтверждают мнение о том, что процентные ставки, вероятно, достигли своего пика в текущем цикле ужесточения монетарной политики", – говорится в сообщении.
Кроме того, инфляция упала во всех ценовых категориях, а цены на энергоносители продолжали падать пятый месяц подряд.
Инфляция в еврозоне ненадолго достигла двузначного показателя осенью прошлого года на фоне сочетания стремительного роста цен на энергоносители, постпандемических препятствий в цепях поставок и высоких государственных расходов.
В ответ ЕЦБ поднял свою ключевую процентную ставку до рекордно высокого уровня в 4,0% с минимума в минус 0,5% чуть больше года.
- Напомним, в июле инфляция в ЕС достигла рекордной отметки почти в 9%.
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