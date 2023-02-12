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OPINION

Инфляция в Украине: больше всего подорожали яйца и горючее

12 февраля, 2023 воскресенье
10:04
Мнение

Высокие темпы текущего роста цен зафиксированы в пищевых продуктах и горючем

Потребительские цены в январе 2023 г. выросли на 0,8% по сравнению с декабрем предыдущего года. В годовом измерении инфляция составляла 26,0%, что на 0,6 проц. ниже показателя декабря 2022 года.

Фактическая инфляция оказалась значительно ниже прошлогодних прогнозов правительства, НБУ и международных организаций, ожидавших инфляцию на уровне 30-31%. В январе 2023 г. НБУ обновил прогноз годовой инфляции, теперь ее значение на конец І квартала 2023 г. составляет 23,6%, а на конец 2023 г. – 18,7%.

Высокие темпы текущего роста цен зафиксированы в пищевых продуктах и горючем:

  • пищевые продукты: +33% в годовом исчислении;
  • автомобильное горючее и масла: +62% в годовом исчислении.

Среди пищевых продуктов за год больше подорожали яйца (+73%), фрукты (+77%), рыба (+46%).

Основной вклад в ускорение цен внесли немонетарные факторы (по моим оценкам их вклад в годовую инфляцию — около 80%). Прирост стоимости затрат вследствие военных шоков, удорожания энергоносителей, девальвации обменного курса, изменения цепей поставок и рынков сбыта, перепрофилирования бизнеса – основные немонетарные причины коррекции потребительских цен. По значительной номенклатуре товаров повысилась доля товаров иностранного производства, что приводит к импорту инфляции и оказывает дополнительное давление на обменный курс.

Основной вклад в ускорение цен внесли немонетарные факторы (по моим оценкам их вклад в годовую инфляцию — около 80%). Прирост стоимости расходов в результате военных шоков, удорожания энергоносителей, девальвация обменного курса, изменения цепей поставок и рынков сбыта, перепрофилирование бизнеса – основные немонетарные причины коррекции потребительских цен

В то же время, сдерживающим фактором инфляции было сокращение совокупного спроса, которое усилилось после разрушения Россией гражданской энергетической инфраструктуры Украины . По оценкам правительства по итогам 2022 г. средняя реальная заработная плата сократилась на 17%, безработица выросла втрое (до 28% от рабочей силы), а реальные потребительские расходы упали на 20%. Массовая мобилизация мужчин в ряды ВСУ выступает дополнительным фактором сокращения спроса.

Также сдерживающим фактором роста потребительских цен было введение Правительством моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако данный фактор следует рассматривать только как отсрочку прироста цен, поскольку рыночная коррекция этих административных тарифов все равно рано или поздно произойдет.

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Инфляция и обменный курс Официальный обменный курс гривны к доллару США в годовом исчислении девальвировал на 31% (по наличному сегменту – на 42%), что усилило давление на цены, особенно ввиду повышения потребностей экономики в импорте после масштабных военных разрушений и выведения из строя энергетических мощностей Украины. Однако влияние девальвации на инфляцию не имеет спирального эффекта, поскольку режим обменного курса остается фиксированным (36,6 грн за 1 долл.), а уровень валютных резервов страны поддерживается масштабной внешней помощью и ограничениями на вывод капитала из страны.

Весомым фактором инфляции остается дефицит государственного бюджета, который по итогам 2022 г. составил 1,4 трлн. грн. или около 30% ВВП (без учета грантовых источников)

Весомым фактором инфляции остается дефицит государственного бюджета, который по итогам 2022 г. составил 1,4 трлн. грн. или около 30% ВВП (без учета грантовых источников). Продолжение военных действий, финансирование восстановления освобожденных территорий и поврежденной энергетической инфраструктуры будут обуславливать дальнейшее расширение фискального дефицита. Независимо от источника покрытия этого дефицита (эмиссия, международная помощь или ссуды), его финансирование будет вызывать поступление дополнительной денежной массы в экономику, которая будет давить на цены. Расширение фискального дефицита уже обусловило существенное увеличение банковской ликвидности и широкой денежной базы экономики: +40% по итогам прошлого года.

Существенные отклонения фактической инфляции от официальных прогнозов указывают на актуальность дискуссии по поводу возможной модификации параметров текущей государственной политики для обеспечения оптимального ее влияния на экономику. Война и экономический кризис повысили значимость стабилизационной роли монетарной и фискальной политики для восстановления активности экономики на уровне потенциальных возможностей, формирования надежной экономической базы для финансирования государством военных расходов, снижения рисков массовой безработицы для сохранения трудовых ресурсов страны.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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