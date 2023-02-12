Инфляция в Украине: больше всего подорожали яйца и горючее
Высокие темпы текущего роста цен зафиксированы в пищевых продуктах и горючем
Потребительские цены в январе 2023 г. выросли на 0,8% по сравнению с декабрем предыдущего года. В годовом измерении инфляция составляла 26,0%, что на 0,6 проц. ниже показателя декабря 2022 года.
Фактическая инфляция оказалась значительно ниже прошлогодних прогнозов правительства, НБУ и международных организаций, ожидавших инфляцию на уровне 30-31%. В январе 2023 г. НБУ обновил прогноз годовой инфляции, теперь ее значение на конец І квартала 2023 г. составляет 23,6%, а на конец 2023 г. – 18,7%.
Высокие темпы текущего роста цен зафиксированы в пищевых продуктах и горючем:
- пищевые продукты: +33% в годовом исчислении;
- автомобильное горючее и масла: +62% в годовом исчислении.
Среди пищевых продуктов за год больше подорожали яйца (+73%), фрукты (+77%), рыба (+46%).
Основной вклад в ускорение цен внесли немонетарные факторы (по моим оценкам их вклад в годовую инфляцию — около 80%). Прирост стоимости затрат вследствие военных шоков, удорожания энергоносителей, девальвации обменного курса, изменения цепей поставок и рынков сбыта, перепрофилирования бизнеса – основные немонетарные причины коррекции потребительских цен. По значительной номенклатуре товаров повысилась доля товаров иностранного производства, что приводит к импорту инфляции и оказывает дополнительное давление на обменный курс.
Основной вклад в ускорение цен внесли немонетарные факторы (по моим оценкам их вклад в годовую инфляцию — около 80%). Прирост стоимости расходов в результате военных шоков, удорожания энергоносителей, девальвация обменного курса, изменения цепей поставок и рынков сбыта, перепрофилирование бизнеса – основные немонетарные причины коррекции потребительских цен
В то же время, сдерживающим фактором инфляции было сокращение совокупного спроса, которое усилилось после разрушения Россией гражданской энергетической инфраструктуры Украины . По оценкам правительства по итогам 2022 г. средняя реальная заработная плата сократилась на 17%, безработица выросла втрое (до 28% от рабочей силы), а реальные потребительские расходы упали на 20%. Массовая мобилизация мужчин в ряды ВСУ выступает дополнительным фактором сокращения спроса.
Также сдерживающим фактором роста потребительских цен было введение Правительством моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако данный фактор следует рассматривать только как отсрочку прироста цен, поскольку рыночная коррекция этих административных тарифов все равно рано или поздно произойдет.
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Инфляция и обменный курс Официальный обменный курс гривны к доллару США в годовом исчислении девальвировал на 31% (по наличному сегменту – на 42%), что усилило давление на цены, особенно ввиду повышения потребностей экономики в импорте после масштабных военных разрушений и выведения из строя энергетических мощностей Украины. Однако влияние девальвации на инфляцию не имеет спирального эффекта, поскольку режим обменного курса остается фиксированным (36,6 грн за 1 долл.), а уровень валютных резервов страны поддерживается масштабной внешней помощью и ограничениями на вывод капитала из страны.
Весомым фактором инфляции остается дефицит государственного бюджета, который по итогам 2022 г. составил 1,4 трлн. грн. или около 30% ВВП (без учета грантовых источников)
Весомым фактором инфляции остается дефицит государственного бюджета, который по итогам 2022 г. составил 1,4 трлн. грн. или около 30% ВВП (без учета грантовых источников). Продолжение военных действий, финансирование восстановления освобожденных территорий и поврежденной энергетической инфраструктуры будут обуславливать дальнейшее расширение фискального дефицита. Независимо от источника покрытия этого дефицита (эмиссия, международная помощь или ссуды), его финансирование будет вызывать поступление дополнительной денежной массы в экономику, которая будет давить на цены. Расширение фискального дефицита уже обусловило существенное увеличение банковской ликвидности и широкой денежной базы экономики: +40% по итогам прошлого года.
Существенные отклонения фактической инфляции от официальных прогнозов указывают на актуальность дискуссии по поводу возможной модификации параметров текущей государственной политики для обеспечения оптимального ее влияния на экономику. Война и экономический кризис повысили значимость стабилизационной роли монетарной и фискальной политики для восстановления активности экономики на уровне потенциальных возможностей, формирования надежной экономической базы для финансирования государством военных расходов, снижения рисков массовой безработицы для сохранения трудовых ресурсов страны.
Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.
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