Инфляция в США поднялась до 40-летнего максимума
В мае инфляция в США ускорилась до 8,6% в годовом исчислении по сравнению с 8,3% в апреле – это максимальные темпы роста с конца 1981 года
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные Министерства труда США.
"Экономисты предупреждают, что борьба с ростом инфляции может быть медленным и болезненным процессом. Срывы производства и доставки, связанные с пандемией, показали ранние признаки ослабления, но остаются ярко выраженными, удерживая дефицит таких продуктов, как автомобили и грузовики.
Война в Украине поднимает цены на продукты питания и топливо и ее траектория непредсказуема. А потребительский спрос остается высоким, подкрепленный сбережениями, накопленными во время пандемии, и быстро растущими заработными платами, хотя и недостаточно, чтобы полностью компенсировать инфляцию", - пишет издание.
Отмечается, что в годовом исчислении цены на газ выросли на 48,7%, на продукты питания – на 11,9%.
- Отметим, что инфляция в Украине в мае ускорилась и составляет 18% в годовом исчислении.
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