Инфляция в сентябре и рост потребительских цен

Потребительские цены в сентябре 2022 г. выросли на 1,9% по сравнению с августом. В годовом исчислении инфляция ускорилась с 23,8% до 24,6%. В сентябре 2021 г. была зафиксирована инфляция в 1,2%.

За 7 месяцев войны (за март — сентябрь) инфляция составила 18,3%. Упреждающими темпами росли цены на пищевые продукты, топливо, транспортные услуги:

пищевые продукты подорожали на 21% (в годовом исчислении +32%);

автомобильное топливо и масла – на 46% (в годовом измерении +66%);

транспортные услуги – на 25% (в годовом исчислении +31%).

Среди пищевых продуктов за время войны больше подорожали хлебопродукты (+24%), рыба (+34%), фрукты (+67%), сахар (+34%). Однако цены отдельных товаров из-за избыточного производства, логистических ограничений и других структурных факторов росли значительно медленнее среднего показателя инфляции: яйца выросли в цене всего на 4%, овощи — на 5%. Также из-за административного моратория на повышение стоимости коммунальных платежей почти не росли в цене услуги на содержание жилья – всего на 4% за время войны.

Немонетарные причины предложения составляют доминантную часть годового прироста инфляции (83%). Экономика приспосабливается к новым условиям функционирования, изменяются цепи снабжения, рынки сбыта, происходит перепрофилирование бизнеса. Часть товаров на рынке приходится заменять импортом (например, соль, автомобильное топливо), что оказывает дополнительное давление на обменный курс и приводит к импорту инфляции. Весомая часть прироста потребительских цен связана с предвоенным повышением цен в промышленности (+66%).

Инфляция и обменный курс 21 июля 2022 НБУ скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% с 29,25 до 36,6 грн за 1 дол. США. В годовом исчислении девальвация национальной валюты теперь составляет 37% (по наличному сегменту – 53%), что усиливает давление на цены, учитывая повышение импортозависимости украинской экономики после масштабных военных разрушений производственных и непроизводственных активов. Для устранения излишней волатильности цен на импортные товары важно сохранять режим фиксированного обменного курса и контроль за движением капиталов.

Весомым фактором инфляции остается дефицит государственного бюджета, который по итогам года составит 26% ВВП (включая грантовые источники). Гигантский дефицит бюджета обусловлен актуализацией условных военных обязательств государства и сокращением налоговых доходов из-за сужения экономической активности. По словам Министра финансов, возможности Правительства сокращать незащищенные расходы уже исчерпаны. Поэтому расширение нерыночного дефицита военного времени требует привлечения нерыночных источников его финансирования – международной кредитной и грантовой помощи, а также эмиссионного финансирования со стороны НБУ (учитывая ограничения, предусмотренные Основными принципами денежно-кредитной политики на период военного положения и переходный период).

Факторы инфляции со стороны спроса остаются подавленными. За 9 месяцев текущего года реальный ВВП сократился на 30% по отношению к предыдущему году. Существенно сократились реальные доходы и потребительские расходы населения.

Для противодействия инфляции НБУ с 03.06.2022 повысил учетную ставку до 25% годовых, в результате чего базовая доходность финансовых активов несколько раз стала превышать доходность реальных активов. Гипотетически это должно ингибировать инфляцию благодаря торможению чрезмерного роста спроса в экономике и кредитному ограничению предложения. Однако в условиях структурного кризиса повышение процентных ставок может не давать ожидаемого результата.

Следует отметить, что в текущем году инфляция ускорилась во всех странах мира, однако реакция монетарных регуляторов в основном была сдержанной – ключевые процентные ставки, как правило, росли ниже темпов инфляции. Например, среди развитых стран реальные ставки в среднем упали с "-3%" в прошлом году до "-6%" годовых – в текущем. Взвешенность реакции монетарных регуляторов объясняется попыткой обезопасить экономики своих стран от лишних структурных изломов – банкротств, дефолтов и безработицы.

В то же время, базовый сценарий макроэкономического прогноза НБУ предусматривает сохранение номинальной учетной ставки на уровне 25% по меньшей мере до II квартала 2024 года. НБУ не исключает возможности установления и более высокого уровня учетной ставки. В условиях Украины антиинфляционная эффективность монетарной политики сдерживается преобладанием структурных факторов инфляции, слабостью каналов монетарной трансмиссии и существенным снижением совокупного спроса в результате войны.

Последующие перспективы инфляции зависят от скорости ее адаптации к новым условиям. Запуск и восстановление производств, а также каналов поставок и сбыта продукции позволило бы уменьшить риски структурной инфляции. Это требует улучшения бизнес-климата, в т.ч. в части доступности заемных ресурсов для активизации предпринимательства.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал.