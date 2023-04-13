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OPINION

Инфляция в первом квартале 2023 г. значительно ниже прошлогодних прогнозов правительства

Богдан Данилишин
13 апреля, 2023 четверг
14:00
Мнение

Потребительские цены в марте 2023 г. выросли на 1,5% по сравнению с февралем текущего года

В годовом измерении инфляция снижается за последние 5 месяцев: с 26,6% в октябре 2022 г. до 21,3% в марте 2023 г. (всего на 5,3 проц.п.). Динамика инфляции все больше напоминает нисходящую дугу параболы, пик которой наблюдался в октябре-декабре прошлого года.

Фактическая инфляция в I квартале 2023 г. оказалась значительно ниже прошлогодних прогнозов правительства, НБУ и международных организаций, ожидавших инфляцию на уровне 30-31%.

Основным сдерживающим фактором инфляции является сокращение совокупного спроса – падение реального ВВП (на 29%), падение средней реальной заработной платы (на 12%), рост безработицы (до 25% от рабочей силы). Массовая мобилизация мужчин в ряды ВСУ является дополнительным фактором сокращения спроса.

Также сдерживающим фактором роста потребительских цен было введение правительством моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако этот фактор следует рассматривать только как отсрочку прироста цен, поскольку рыночная коррекция этих административных тарифов все равно рано или поздно произойдет.

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Сдерживающим фактором роста потребительских цен было введение правительством моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако этот фактор следует рассматривать только как отсрочку прироста цен.

Отчасти на сдерживание цен повлияла жесткая монетарная политика НБУ. Повышение стоимости базового ссудного процента экономики обусловило перенаправление части денежной массы из сферы потребления в сферу сбережений.

Однако годовой прирост цен остается достаточно высоким и в 4 раза превышает целевой показатель инфляции НБУ. За год больше подорожали такие составляющие потребительской корзины как яйца (+79,8%), фрукты (+38,3%), рыба (+37,2%), автомобильное топливо и масла (+27,9%).

Основной вклад в прирост цен внесли немонетарные причины. Это, прежде всего, военные разрушения производственных мощностей (в частности в сфере энергетики, нефтепереработки, сельского хозяйства), вынужденные изменения в цепях поставок материалов и рынках сбыта готовой продукции.

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Не следует также забывать о колоссальном навесе еще довоенного роста цен на продукцию промышленных предприятий (+66%), что повлияло на себестоимость производства во время военного периода.

Инфляция и обменный курс Дополнительное давление на цены оказала девальвация обменного курса (на 25% в годовом исчислении). Однако благодаря тому, что режим обменного курса остается фиксированным (36,6 грн за 1 долл.), влияние девальвации на инфляцию не имеет спирального эффекта. НБУ осуществляет постоянные интервенции по продаже иностранной валюты, а уровень валютных резервов страны поддерживается масштабной внешней помощью и ограничениями на вывод капитала из страны. Угроза составляет повышение доли импорта во внутреннем потреблении (до 70% ВВП в начале 2023 г.), что приводит к импорту мировой инфляции и мультиплицирует эффект девальвации.

Дополнительное давление на цены оказала девальвация обменного курса (на 25% в годовом исчислении). Однако благодаря тому, что режим обменного курса остается фиксированным (36,6 грн за 1 долл.) влияние девальвации на инфляцию не имеет спирального эффекта.

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Весомым фактором инфляции остается дефицит государственного бюджета, который за текущий календарный год составляет 1,6 трлн грн или 33% ВВП (без учета грантовых источников). Продолжение военных действий и восстановление освобожденных территорий будут обуславливать дальнейшее расширение фискального дефицита. Независимо от источника покрытия этого дефицита (эмиссия, внутренние займы или международная помощь), его финансирование приведет к поступлению дополнительной денежной массы в экономику, которая будет давить на цены. Расширение фискального дефицита уже обусловило существенное увеличение банковской ликвидности и широкой денежной базы экономики: +46% с начала войны. Однако размер фискальных стимулов остается существенно ниже совокупных экономических потерь, тем более что основная часть прироста государственных расходов приходится на военную сферу, которая имеет низкий мультипликативный эффект в реальной экономике.

Дальнейшие перспективы инфляции в значительной степени остаются неопределенными. Низкий уровень спроса сдерживает рост цен, в то же время многие немонетарные факторы со стороны предложения могут оказать существенное проинфляционное влияние (военные расходы, цены на энергоносители, импортозависимость, риски девальвации гривны). Актуальный прогноз годовой инфляции на 2023 год составляет 18,7% от НБУ и 20,0% от МВФ.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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