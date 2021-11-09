Инфляция в октябре замедлилась до 10,9% год к году, - Госстат

Об этом говорится в сообщении Госстата.



Согласно сообщению, инфляция на потребительском рынке в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2021 года составила 0,9%, а с начала года - 8,5%.



Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего - на 10,6% - подорожали овощи. Цены на сало, хлеб, молоко и молочные продукты, сливочное масло, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, а также яйца выросли на 4-1,1%. В то же время фрукты, сахар и подсолнечное масло подешевели на 6,6-1,6%.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1%.



Кроме того, произошло снижение тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,9% за счет удешевления электроэнергии на 7,4%. Вместе с тем произошло повышение цен на природный газ на 3,2%, обслуживание домов и придомовых территорий - на 1,6%.



По данным Госстата, цены на транспорт выросли на 1,1% в первую очередь за счет подорожания топлива и смазочных масел на 2,9%, проезд в автодорожном пассажирском транспорте - на 1,6%. В то же время на 4,3% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.



В сфере связи цены выросли на 1,7%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 16,7% и местной телефонной связи - на 14%.

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