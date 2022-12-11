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OPINION

Инфляция в ноябре: Обнищание и массовая безработица среди основных факторов

Богдан Данилишин
11 декабря, 2022 воскресенье
12:02
Мнение

Потребительские цены в ноябре 2022 г. выросли на 0,7% по сравнению с октябрем. В годовом исчислении инфляция несколько снизилась с 26,6% до 26,5%. В ноябре 2021 г. была зафиксирована инфляция в 0,8%

За 9 месяцев войны (за март-ноябрь) инфляция составила 22,2%. Упреждающими темпами росли цены на пищевые продукты и топливо:

  • пищевые продукты подорожали на 27% (в годовом исчислении +35%). Больше всего – рыба, яйца, овощи и фрукты;
  • автомобильное топливо и смазочные масла – на 48% (в годовом измерении +59%);

Среди пищевых продуктов за время войны больше подорожали фрукты (+62%), яйца (+85%), рыба (+41%), сахар (+35%). Из-за административного моратория на повышение стоимости коммунальных платежей почти не росли в цене услуги по содержанию жилья – лишь +5% за время войны.

Немонетарные факторы (рост стоимости затрат, внешние факторы) составляют доминантную часть годового прироста инфляции (80%). Экономика приспосабливается к новым условиям функционирования, что приводит к коррекции цен — изменяются цепи и рынки сбыта, происходит перепрофилирование бизнеса. По значительной номенклатуре товаров повысилась доля импорта, что оказывает дополнительное давление на обменный курс и приводит к импорту инфляции. Дополнительный структурный шок для прироста инфляции влечет за собой варварские удары России по энергетической гражданской инфраструктуре страны, что сокращает временной день бизнеса, повышает себестоимость.

Экономика приспосабливается к новым условиям функционирования, что приводит к коррекции цен — изменяются цепи и рынки сбыта, происходит перепрофилирование бизнеса.

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Инфляция и обменный курс Официальный обменный курс гривны к доллару США зафиксирован на уровне 36,6 грн. за 1 дол. США, что в годовом исчислении означает девальвацию на 35% (по наличному сегменту – 46%). Это усиливает давление на цены, особенно ввиду повышения потребностей экономики в импорте после масштабных военных разрушений и выведения из строя энергетических мощностей Украины. Для устранения излишней волатильности цен на импортные товары важно сохранять режим фиксированного обменного курса и контроль за движением капиталов.

Весомым фактором инфляции остается дефицит государственного бюджета, который по плану на 2022 г. должен составить 34% ВВП (включая грантовые источники). Продолжение военных действий, финансирование восстановления освобожденных территорий, а также энергетический геноцид России будут обуславливать дальнейшее расширение этого нерыночного дефицита государственного бюджета. Независимо от источника покрытия дефицита (ссуды, эмиссия или международная помощь), его финансирование будет вызывать поступление дополнительной денежной массы в экономику, которая будет давить на цены.

Весомым фактором инфляции остается дефицит государственного бюджета, по плану на 2022 г. должен составить 34% ВВП (включая грантовые источники). Продолжение военных действий, финансирование восстановления освобожденных территорий, а также энергетический геноцид России будут обуславливать дальнейшее расширение этого нерыночного дефицита государственного бюджета

В то же время факторы инфляции со стороны спроса остаются подавленными. Сокращение реальных доходов населения и массовая безработица влекут за собой сужение потребительского спроса и сокращение реального ВВП. Также около 500 тыс. мужчин были мобилизованы в ряды ВСУ, что ограничивает их участие экономическому обороту страны, снижает совокупный спрос.

Для противодействия инфляции НБУ с 03.06.2022 повысил учетную ставку до 25% годовых. Однако данное решение не оказало существенного влияния на инфляцию.

Слабая монетарная трансмиссия, обусловленная прежде всего чрезмерной банковской ликвидностью, не смогла передать импульс повышения учетной ставки к рынку депозитов.

За июнь-ноябрь процентные ставки гривневых депозитов изменились лишь на 3-5 проц. пунктов. Соответственно рынок гривневых депозитов не смог составить конкуренцию ни для желающих вложить средства в иностранную валюту или валютные депозиты, ни для желающих потратить средства на приобретение товаров или услуг. Так, за июнь-октябрь срочные гривневые депозиты населения упали на 0,6%, тогда как срочные валютные (в долларовом эквиваленте) выросли на 8,6%.

Повышение ставки ссудного процента особо не повлияло и на механизм ценообразования производителей. Поскольку бизнес преимущественно работает в условиях сокращения спроса, коррекция его цен реализации зависит не столько от ставки процента в экономике, а сколько диктуется требованиями выживания.

То есть, в условиях Украины, антиинфляционная эффективность монетарной политики сдерживается доминированием структурных факторов инфляции, слабостью каналов монетарной трансмиссии и существенным снижением совокупного спроса в результате войны.

Следует отметить, что в текущем году инфляция ускорилась во всех странах мира, однако реакция монетарных регуляторов в основном была сдержанной – ключевые процентные ставки, как правило, росли ниже темпов инфляции.

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К примеру, среди стран ЭМ Восточной Европы реальные ставки в среднем упали с "-2%" в прошлом году до "-7%" годовых - в текущем. Сдержанная реакция монетарных регуляторов разъясняется попыткой обезопасить экономики собственных государств от излишних структурных изломов – банкротств, дефолтов и безработицы.

Последующие перспективы инфляции зависят от скорости адаптации экономики к новым условиям. Расширение нерыночного военного дефицита государственного бюджета генерирует новую денежную массу экономики, которую важно замыкать в новых объектах производства товаров и услуг

В то же время, базовый сценарий макроэкономического прогноза НБУ предусматривает сохранение номинальной учетной ставки на уровне 25% по меньшей мере до II квартала 2024 года. Это превышает ожидаемый уровень инфляции на 5-10 проц.п. НБУ не исключает возможности установления и более высокого уровня учетной ставки.

Последующие перспективы инфляции зависят от скорости адаптации экономики к новым условиям. Расширение нерыночного военного дефицита государственного бюджета генерирует новейшую денежную массу экономики, которую принципиально замыкать в новейших объектах производства продуктов и услуг. Это будет улучшать продуктивное обращение денежной массы, уменьшать потребности прямой эмиссии в будущем, будет способствовать улучшению рынка труда, уменьшать риски структурной инфляции.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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