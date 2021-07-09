Инфляция в июне осталась на уровне 9,5% в годовом измерении, - Госстат

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. Согласно данным, в июне 2021 потребительские цены выросли по сравнению с маем на 0,2%, а с начала года - на 6,4%.



Базовая инфляция в июне 2021г. по сравнению с маем 2021г. составила 0,4%, с начала года - 4,3%.



Отмечается, что на потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего - на 16% - подешевели яйца. Цены на фрукты, овощи, молоко, сало и свинину снизились на 2,8-0,4%. Подсолнечное масло, рыба и продукты из нее, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло и сахар подорожали на 3,4-0,4%.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия, по данным Госстата, повысились на 1%. В частности, на табачные изделия - на 1,2%, а на алкогольные напитки - 0,7%.



Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составил 0,4% и произошло в основном за счет повышения платы за содержание домов и придомовых территорий на 1% и природный газ - на 0,7%.



Цены на транспорт выросли на 1% из-за подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 5,3% и 2,4% соответственно.

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