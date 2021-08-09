Инфляция в июле ускорилась до 10,2% по сравнению с прошлым годом, - Госстат

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Отмечается, что в июле 2021 года потребительские цены по сравнению с июнем выросли на 0,1%.



Базовая инфляция в июле 2021 года составила -0,7% по сравнению с июнем этого года, а с начала года - 4,2%.



Отмечается, что на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего - на 8,1% - подешевели овощи. Кроме того, на 0,7-0,5% снизились цены на подсолнечное масло, сало и фрукты. В то же время, на 6,7% подорожал сахар, на 0,8-0,3% выросли цены на мясо и мясопродукты, масло, кисломолочную продукцию, сметану и яйца.



По данным Госстата, цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в том числе на табачные изделия - на 0,9%, алкогольные напитки - на 0,7%.



Также отмечается, что одежда и обувь подешевели на 5,2%.



Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 3,3%, аренду жилья - на 0,7%. Цены на транспорт выросли на 1,1% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,7%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте - на 2,4%.

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