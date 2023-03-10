Инфляция в феврале замедлилась до 0,7%, - Госстат

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

"Инфляция на потребительском рынке в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 года составила 0,7%, с начала года – 1,5%. Базовая инфляция в феврале 2023 года по сравнению с январем составила 0,5%, с начала года – 1,2%", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что на потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%. Больше всего (на 13,9%) подорожали овощи. На 1,4–0,4% выросли цены на фрукты, мясо птицы, рыбу и рыбные продукты, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, безалкогольные напитки. В то же время, на 2,3–0,4% подешевели продукты переработки зерновых, яйца, рис, сало, говядина, свинина, подсолнечное масло.

Также сообщается, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,4%, алкогольные напитки – на 0,9%. Одежда и обувь подешевели на 3,2%, в том числе одежда – на 3,2%, обувь – на 3,1%.

В сфере здравоохранения рост цен произошел на 0,8% за счет удорожания амбулаторных услуг и услуг больниц на 1,6%. Цены на транспорт снизились на 1,7% из-за удешевления горючего и смазочных масел на 5,3%, а также проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,5%.