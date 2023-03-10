Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Инфляция в феврале замедлилась до 0,7%, - Госстат

Инфляция в феврале замедлилась до 0,7%, - Госстат

10 мартa, 2023 пятница
18:09
Экономика

Инфляция на потребительском рынке Украины в феврале 2023 года по сравнению с январем составила 0,7%, с начала года – 1,5%, по сравнению с февралем 2022 года – 24,9%

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

"Инфляция на потребительском рынке в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 года составила 0,7%, с начала года – 1,5%. Базовая инфляция в феврале 2023 года по сравнению с январем составила 0,5%, с начала года – 1,2%", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что на потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%. Больше всего (на 13,9%) подорожали овощи. На 1,4–0,4% выросли цены на фрукты, мясо птицы, рыбу и рыбные продукты, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, безалкогольные напитки. В то же время, на 2,3–0,4% подешевели продукты переработки зерновых, яйца, рис, сало, говядина, свинина, подсолнечное масло.

Также сообщается, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,4%, алкогольные напитки – на 0,9%. Одежда и обувь подешевели на 3,2%, в том числе одежда – на 3,2%, обувь – на 3,1%.

В сфере здравоохранения рост цен произошел на 0,8% за счет удорожания амбулаторных услуг и услуг больниц на 1,6%. Цены на транспорт снизились на 1,7% из-за удешевления горючего и смазочных масел на 5,3%, а также проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,5%.

  • В декабре 2022 года инфляция выросла по сравнению с ноябрем на 0,7%, за 2022 год в целом цены выросли на 26,6%.
Украина
инфляция
Читайте также:
10 мартa, 2023 пятница
Российские войска готовятся возобновить наступательные операции под Угледаром, - ISW
Верховна Рада
7 мартa, 2023 вторник
Движение "Чесно" составило рейтинг партий, депутаты которых взяли в руки оружие и защищают страну
Реджеп Тайїп Ердоган
9 мартa, 2023 четверг
Президентская гонка в Турции: Эрдоган уступает кандидату от оппозиции, - опрос
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.06
    Покупка 38.06
    Продажа 38.89
  • EUR
    Покупка 39.85
    Продажа 40.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
10 мартa
18:27
Киево-Печерская лавра расторгает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение
18:20
"Соглашайтесь, иначе боя не будет", - Фьюри поставил Усику жесткий ультиматум
18:16
Обзор
Реальный "Дом из заноз" или вымышленный "Маскарад": что посмотреть на выходных
18:14
Обновлено
В Мариуполе прогремело около 20 взрывов, - советник мэра Андрющенко
18:05
OPINION
Китаю нужна слабая Россия, но "сдать" ее отнюдь не выгодно
17:57
Пограничники отразили два российских штурма на Бахмутском направлении
17:55
В Херсонской области обнаружили тело замученного оккупантами мужчины
17:44
У Лукашенко аносировали его визит в Иран
17:44
Россиян и белорусов допустят на международные соревнования по фехтованию
17:36
Передача РФ больниц и энергообъектов, уничтожение украинского образования: 10 функционерам "ЛДНР" объявили подозрения
17:25
НКРЭКУ планирует пересмотреть тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Украине
17:19
"Чтобы замедлить помощь": Зеленский об попытках обвинить Украину в подрыве "Северного потока"
17:06
Обновлено
Максим Буткевич
Оккупанты "осудили" правозащитника Максима Буткевича, Украина призвала мир добиваться освобождения политзаключенного
17:00
В Херсоне в результате обстрела погиб 35-летний мужчина, на месте удара произошел пожар
16:53
Обновлено
РФ обстреляла Константиновку в Донецкой области: ранены 8 человек
16:45
Морские пехотинцы уничтожили за неделю 174 россиянина, 6 БМП и склад с боеприпасами
16:42
Финляндия готовит 14-й пакет военной помощи Украине, - премьер-министр Марин
16:22
"Шарахнут сразу по Тбилиси": российская пропаганда запустила новый нарратив по поводу протестов в Грузии
16:09
Оккупанты возводят незаконные сооружения на территории ЗАЭС и вмешиваются в работу систем станции, - Госатомрегулирование
16:07
Анонс
Бабахи для россиян, опять о дронах и что делает Минобороны. Дана Яровая в проекте "Война и волонтеры"
16:01
OPINION
Почему на Московии обсуждают перенос столицы
15:55
Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении дипломатических связей
15:50
Обновлено
Зеленский и премьер Финляндии приняли участие в церемонии прощания с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом
15:41
Эксклюзив
Пол Харькова до сих пор без света, воды и отопления, - депутат облсовета Скорик
15:29
Для массированного ракетного удара 9 марта РФ использовала вооружение, которое могла произвести за месяц, - ГУР
15:23
Деньги
Пострадавшие от боевых действий регионы получат более 10 млрд дотаций из Госбюджета
15:16
Эксклюзив
В Одесской области электричество возвращается в жилые дома, - спикер главы ОВА Братчук
15:11
Янукович
Януковича будут заочно судить еще за два преступления
15:00
Обновлено
В Украине не определили лауреатов Шевченковской премии: в Комитете объяснили, почему
14:58
Эксклюзив
Не стать драконом. Что нужно, чтобы не стать Россией 2.0 после победы
14:55
OPINION
Инвектива для России
14:51
Обещал семьям погибших военных оформить выплату от государства, вместо этого выманивал деньги: злоумышленника задержали
14:42
Обновлено
В церкви Свидетелей Иеговы в Гамбурге произошла стрельба, среди пострадавших – украинка
14:41
FGM-148 Javelin
РФ отправляет Ирану оружие, захваченное в Украине, для вероятного перепроектирования, - CNN
14:37
Информатака: Маляр опровергла дезинформацию РФ о якобы конфликтах между руководством Украины по поводу Бахмута
14:32
Кабмин принял решение о безотлагательном строительстве оборонительных фортификационных сооружений в отдельных областях
14:19
В Херсонской области на вражеской мине взорвалось авто с гражданскими: 2 человека погибли, 2 получили ранения
14:14
Эксклюзив
Россия разочарована тем, что в Тбилиси не пролилась кровь, - журналистка Волошина
14:11
Папа Римский назвал войну в Украине "мировой", а себя - "доступным" для переговоров с Путиным
14:11
На временно оккупированной территории Запорожской области формируют "народные дружины", - ЦНС
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV