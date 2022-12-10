Инфляция: цены для потребителей выросли на 25,7% за последние 11 месяцев

Об этом говорится на сайте Министерства экономики Украины.

В Минэкономики отмечают, что в ноябре потребительская инфляция замедлилась до 0,7% в месяц. За год она составила 26,5%, а за последние 11 месяцев этого года потребительские цены выросли на 25,7%.

Главным фактором для ухудшения состояния экономики явились удары РФ по энергетической инфраструктуре. Также усложнение хранения пищи и разрушение объектов агропромышленного комплекса в сфере животноводства сказались на ускоренном росте цен

"Пищевые продукты подорожали на 4,2% в октябре, и на 0,5% в ноябре. Как видим, сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Заметным фактором сдерживания инфляции остается деятельность Правительства, которое контролирует цены на услуги ЖКХ для населения", - сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

По официальной статистике в течение ноября больше всего подорожали:

Яйца +10,6%

Молоко +2,9%

Сыр и мягкий творог +2,4%

С начала 2022 года из-за инфляции произошли следующие изменения в ценах:

Транспорт +30,7%

Пищевые продукты и безалкогольные напитки +25,9%

Алкогольные напитки, табачные изделия +16,9%

Рестораны и отели +15,5%

Бытовая техника и текущее содержание жилья 15,2%

Образование +14,5%

Здравоохранение +14%

Связь +10,7%

Отдых и культура +10,5%

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива.

"Учитывая текущие тенденции и способность экономики Украины быстро адаптироваться к новым условиям, считаем, что по итогам года потребительская инфляция, как мы и прогнозировали, не превысит 30%", – резюмировала Юлия Свириденко.

Напомним, НБУ прогнозирует усиление инфляционного давления на 1-2 процентных пункта в 2023 году из-за дефицита электроэнергии, вызванного российскими обстрелами энергообъектов.

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