Инфляция: цены для потребителей выросли на 25,7% за последние 11 месяцев
По данным Госстата, в ноябре 2022 года потребительская инфляция снизилась до 0,7% в месяц, а в исчислениях за год она составит 26,5%
Об этом говорится на сайте Министерства экономики Украины.
В Минэкономики отмечают, что в ноябре потребительская инфляция замедлилась до 0,7% в месяц. За год она составила 26,5%, а за последние 11 месяцев этого года потребительские цены выросли на 25,7%.
Главным фактором для ухудшения состояния экономики явились удары РФ по энергетической инфраструктуре. Также усложнение хранения пищи и разрушение объектов агропромышленного комплекса в сфере животноводства сказались на ускоренном росте цен
"Пищевые продукты подорожали на 4,2% в октябре, и на 0,5% в ноябре. Как видим, сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Заметным фактором сдерживания инфляции остается деятельность Правительства, которое контролирует цены на услуги ЖКХ для населения", - сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
По официальной статистике в течение ноября больше всего подорожали:
- Яйца +10,6%
- Молоко +2,9%
- Сыр и мягкий творог +2,4%
С начала 2022 года из-за инфляции произошли следующие изменения в ценах:
- Транспорт +30,7%
- Пищевые продукты и безалкогольные напитки +25,9%
- Алкогольные напитки, табачные изделия +16,9%
- Рестораны и отели +15,5%
- Бытовая техника и текущее содержание жилья 15,2%
- Образование +14,5%
- Здравоохранение +14%
- Связь +10,7%
- Отдых и культура +10,5%
- Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива.
"Учитывая текущие тенденции и способность экономики Украины быстро адаптироваться к новым условиям, считаем, что по итогам года потребительская инфляция, как мы и прогнозировали, не превысит 30%", – резюмировала Юлия Свириденко.
- Напомним, НБУ прогнозирует усиление инфляционного давления на 1-2 процентных пункта в 2023 году из-за дефицита электроэнергии, вызванного российскими обстрелами энергообъектов.
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