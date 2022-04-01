Инфляция, рецессия и искусственное поддержание курса рубля, – Минфин США о влиянии санкций на экономику РФ
Западные санкции уже разрушают российскую экономику – на этом фоне власти РФ пытаются искусственно поддерживать рубль от обесценивания
Об этом рассказал высокопоставленный чиновник министерства финансов США, сообщает CNN.
Западные санкции привели к резкому обесцениванию российской валюты. Антирекорд был установлен 7 марта, когда официальный курс составил 143 рубля за доллар. Впрочем, на 1 апреля курс составляет 83 рубля за доллар, почти вернувшись к довоенным показателям. Этот факт в РФ представляется как слабость западных санкций и крепость русской экономики.
Впрочем, в Минфине США объясняют – на самом деле покупательная способность рубля уже существенно снижена из-за резкого роста цен в России. В свою очередь, нынешнее укрепление там связывают с введенными административными ограничениями, в частности требованием продажи экспортерами 8% валютной выручки, а также запретом валютных переводов за границу. Эти шаги искусственно повысили спрос на рубль.
"На самом деле российская экономика погружается в рецессию и удручается из-за стремительной инфляции", - отмечают в Минфине США.
- Напомним, из-за санкций британская "дочка" российского Сбербанка объявила о банкротстве.
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