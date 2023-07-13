В годовом измерении инфляция снижается за последние 8 месяцев (начиная с пика 26,6% в октябре 2022 г.).

По базовой инфляции в июне даже зафиксирована дефляция: -0,1% к предыдущему месяцу (14,0% в годовом исчислении).

В текущем году фактические показатели инфляции значительно ниже прошлогодних прогнозов правительства, НБУ и международных организаций, ожидавших инфляцию на уровне 25-30%. Обновленные прогнозы НБУ и МВФ с апреля уже предполагают годовую инфляцию на уровне 14,8% и 15,5% соответственно.

Основным сдерживающим фактором инфляции является сокращение совокупного спроса – реальный ВВП на 28% меньше довоенного уровня, средняя реальная заработная плата — на 8%, безработица составляет около 20% от рабочей силы. Выезд значительного количества населения за границу и мобилизация мужчин в ряды ВСУ являются дополнительными факторами сокращения спроса.

Читайте также: Правительство определилось с приоритетами развития Украины

Также сдерживающим фактором роста потребительских цен есть сохранение правительством частичного моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако данный фактор следует рассматривать только как отсрочку прироста цен, поскольку рыночная коррекция этих административных тарифов будет неизбежна.

Отчасти на сдерживание цен повлияла жесткая монетарная политика НБУ. Повышение ключевой процентной ставки обусловило перенаправление части денежной массы из сферы потребления в сферу сбережений. С начала повышения учетной ставки (с июня прошлого года) срочные гривневые активы населения (депозиты и ОВГЗ) увеличились на 42 млрд. грн. (на 22%). В целом объем гривневых депозитов и ОВГЗ населения сравнительно невысок (менее 4% ВВП), поэтому потенциал монетарного сдерживания инфляции через канал сбережений населения ограничен.

Годовой прирост цен остается достаточно высоким и в 2,5 раза превышает целевой показатель инфляции НБУ. За год больше всего подорожали такие составляющие потребительской корзины как яйца, овощи, мясо, безалкогольные напитки.

Основной вклад в прирост цен внесли немонетарные причины. Это, прежде всего, военные факторы роста себестоимости производства (разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, энергетические проблемы, логистические осложнения), а также вынужденная разовая девальвация гривны (на 25% в прошлом году).

Читайте также: Как привлечь инвестора во время войны и обеспечить его защиту

Весомым проинфляционным фактором остается дефицит государственного бюджета. В январе-июне фискальный дефицит (без грантов) составил 746 млрд грн (прирост +180 млрд грн за июнь). Покрытие фискального дефицита генерирует дополнительную денежную массу, которая оказывает давление на цены (независимо от источника покрытия этого дефицита — эмиссия, внутренние ссуды или международная помощь). В июне уровень дефицита в отношении нужд ГБУ на расходы и погашение долга снова вырос и составил 42%. Это значительно выше предыдущих трех месяцев (со средним уровнем в 28%) и примерно соответствует среднему уровню 2022 года (44%). Это несколько усугубит инфляционное давление.

Инфляция и обменный курс Благодаря тому, что режим обменного курса остается фиксированным, его влияние на инфляцию сейчас стабилизационное.

Однако фиксация обменного курса в условиях значительного дефицита платежного баланса требует расходования валютных резервов на его поддержку. Уровень валютных резервов страны поддерживается масштабной внешней помощью и ограничениями на вывод капитала из страны. Однако угрозу представляет рост потребностей экономики в импорте и снижение экспортного потенциала страны.

Дальнейшие перспективы инфляции, вероятно, будут характеризоваться ее стабилизацией около уровня 15%. Низкий потребительский спрос и преимущественно немонетарный характер инфляции сдерживают раскрутку инфляционной спирали. В то же время повышение тарифов на электроэнергию, восстановление налогов на автомобильное топливо, потенциально высокие потребности в восстановлении, рост импортозависимости экономики и значительный фискальный дефицит являются значительными проинфляционными факторами.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.