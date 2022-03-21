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Инфляция 18% и доллар по 135 рублей, - Fitch спрогнозировал уровень падения экономики России в нынешнем году

21 мартa, 2022 понедельник
22:19
Экономика

ВВП России в 2022 году может упасть на 8% на фоне скоординированных международных финансовых и экономических санкций, ударивших по банковской системе и торговле

Об этом сообщает российский Интерфакс, со ссылкой на прогноз рейтингового агентства Fitch, передает Еспресо.TV.

При этом прогноз на текущий год характеризуется крайней степенью неопределенности и реальное падение ВВП будет зависеть от продолжительности войны в Украине и продолжительности санкций, отмечает агентство.

"Ожидаемое падение сравнимо с падением во время кризиса 1998 года и во время мирового финансового кризиса", - говорится в пресс-релизе Fitch. При этом связанные с санкциями шоки выглядят более значительными и продлятся дольше, однако высокие цены на нефть, расходы на ВПК и профицит счета текущих операций до начала вторжения могут обеспечить экономике страны определенную поддержку, считают аналитики агентства.

Рубль упал в паре с долларом с конца февраля, примерно до 105 рублей за доллар против предыдущего курса 77 рублей за доллар, что уже спровоцировало резкое ускорение инфляции, как показывают еженедельные данные. К концу текущего года потребительская инфляция в России, как ожидается, достигнет 18%, а к концу 2023 г. показатель может снизиться до 15%, прогнозирует агентство.

Курс доллара к концу 2022 года составит 135 рублей, к концу 2023 года – 130 рублей, по последней оценке Fitch.

"Замораживание значительной части золотовалютных резервов ЦБ РФ, достигших $640 млрд, не позволяет воспользоваться этими активами для стабилизации курса рубля и выполнения внешних обязательств", - отмечается в пресс-релизе.

Потребительские расходы в этом году упадут на 10,2%, в 2023 году – сократятся еще на 2,6%, ожидает агентство.

Центробанк России отреагировал на текущие события резким повышением ключевой ставки, которая сейчас составляет 20%. По мнению аналитиков Fitch, есть возможность дальнейших повышений ставки до 25% до конца года. После этого последует некоторое смягчение, и ставка опустится до 18% к концу 2023 года.

"Мы ожидаем резкого усиления финансовых условий, поскольку банки тяжело справляются с огромным санкционным давлением. Иностранные инвестиции будут снижаться, по крайней мере будет ограничение активности все большего количества международных компаний в России. Повышенная неопределенность, как ожидается, сильно отразится на внутренних инвестициях. Ситуация ухудшится мерами власти России, которые принимались в плане запрета на экспорт определенной продукции, в то время как западные экономики также вводят запреты на импорт ряда товаров, и такое сочетание вполне может привести к падению объема торговли", - говорится в сообщении Fitch.

  • Напомним, Fitch уже долгое время прогнозирует, что Россию вскоре ждет дефолт.

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война с Россией
Россия
санкции
инфляция
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