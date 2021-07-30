"Инфекционный, как ветрянка": СМИ США сделали вывод ученых о том, что "Дельта-штамм" могут распространять вакцинированные люди

Об этом сообщает CNN со ссылкой на документ Центров контроля и профилактики заболеваний США, который оказался в распоряжении СМИ, передает Укринформ .

"Вариант Delta, вероятно, вызывает тяжелое течение болезни и распространяется так же легко, как ветрянка", - говорится в сообщении.

Как рассказала руководитель CDC доктор Рошель Валенски, "это один из самых заразных вирусов".

Ученые говорят, что новый штамм передается от одного человека восьми или девяти окружающим.

В документе говорится, что вакцинированные люди могут распространять этот штамм с такой же скоростью, как и не вакцинированные.

Привитые люди имеют в 10 раз меньше шансов тяжелого течения болезни или смерти и втрое меньшие риски заразиться, согласно документу.