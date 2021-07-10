Инфекционист объяснил, как избежать осенней волны COVID-19

Об этом руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .



Однако развертыванию подобного сценария можно эффективно помешать, подчеркнул медик. Для этого следует активно вакцинировать лиц пенсионного и предпенсионного возраста.



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"У нас прежде всего очень низкий охват групп риска, которые на сегодня необходимо было уже вакцинировать. Промедление, которое мы сейчас наблюдаем, например, вакцинация населения старше 60 - вакцинированы чуть больше 17%. Это критически мало, потому что с приходом « Дельты » вскоре мы ожидаем вспышку в стране ", - сказал эпидемиолог.

Как уверяет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль , заказанной вакцины от коронавируса хватит всем украинцам.