Инфекционист объяснил, как избежать осенней волны COVID-19
Осенью 2021 года Украину ожидает новая вспышка коронавируса COVID-19, который из-за низкого количество вакцинированных будет отличаться высоким уровнем госпитализации и смертности
Об этом руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .
Однако развертыванию подобного сценария можно эффективно помешать, подчеркнул медик. Для этого следует активно вакцинировать лиц пенсионного и предпенсионного возраста.
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"У нас прежде всего очень низкий охват групп риска, которые на сегодня необходимо было уже вакцинировать. Промедление, которое мы сейчас наблюдаем, например, вакцинация населения старше 60 - вакцинированы чуть больше 17%. Это критически мало, потому что с приходом « Дельты » вскоре мы ожидаем вспышку в стране ", - сказал эпидемиолог.
- Как уверяет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль , заказанной вакцины от коронавируса хватит всем украинцам.
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