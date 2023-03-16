Об этом сообщает AFP .

Выборы прошли на 73-м конгрессе ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) в Кигале (Руанда). Инфантино являлся единственным кандидатом на выборах. Он продлил свои полномочия в должности президента ФИФА до 2027 года.

52-летний Джанни Инфантино, имеющий гражданство Швейцарии и Италии, возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2019 году его переизбрали на второй срок. Ранее он являлся генеральным секретарем УЕФА.