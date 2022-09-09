Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"По моему мнению, Рамштайн-5 был достаточно успешным, потому что начали говорить не об удовлетворении оперативных потребностей наших вооруженных сил, а наконец вышли на стратегический уровень. В заявлениях чиновников говорилось, что мы уже должны работать над будущим видом украинской армии и обеспечением тех нужд, которые после войны с РФ будут помогать Украине держать свой защитный щит", – прокомментировал военный аналитик.



Сергей Згурец отметил, что сейчас на это направлены инициативы, провозглашенные на Рамштайне, в частности в области оборонно-промышленного комплекса.



"Должно состояться заседание национальных директоров по вооружениям, это заместители министров обороны стран НАТО, которые обсудят вопросы активизации производства вооружения. То есть инерционный маховик оборонпрома Европы и США начинает разворачиваться в нормальном режиме для обеспечения вооруженных сил своих государств и Украины. Также это накладывается на еще одно. инициативу - обсуждение трансформации вооруженных сил с учетом видения и США, и украинских военных, как именно должна трансформироваться армия Украины, чтобы быть более способной в новых реалиях войны, которые чрезвычайно важны параллельно с удовлетворением тех оперативных потребностей, о которых говорили ранее, учитывая сумму помощи $675 млн и направления распределения этой помощи по определенным видам вооружения", - отметил Згурец.

8 сентября заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что глава Пентагона Л лойд Остин объявит о новом пакете помощи Украине и на пятой встрече на немецкой авиабазе Рамштайн

Также Валерий Чалый, дипломат выразил мнение, что в формате Рамштайн серьезно рассматривают возможность присоединения Украины к НАТО и создают все условия для этого.

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