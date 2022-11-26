Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт "Индусы, одним словом": журналист рассказал, как на ЧМ-2022 флаг Украины перепутали с флагом ЛГБТ

"Индусы, одним словом": журналист рассказал, как на ЧМ-2022 флаг Украины перепутали с флагом ЛГБТ

26 ноября, 2022 суббота
00:35
Спорт

Журналист Валерий Пригорницкий, работающий на ЧМ-2022, рассказал, что попал в курьезную ситуацию в Катаре, где флаг Украины перепутали с флагом ЛГБТ

Об этом Пригорницкий написал в Facebook.

Инцидент произошел перед матчем Англия – США.

"Интересная ситуация произошла с моими товарищами из Украины. На входе на стадион у них хотели отобрать флаг Украины, считая, что это символ ЛГБТ. Индусы, одним словом", - рассказал журналист Валерий Пригорницкий.

Это уже не первая информация о проблемах со стюардами на ЧМ в Катаре. Журналисты и фанаты жалуются, что работники стадионов плохо говорят по-английски.

В большинстве своем стюардами на ЧМ-2022 работают выходцы из Индии, Бангладеша и других азиатских стран.

В Катаре запрещены символы ЛГБТ и распитие алкоголя на трибунах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Украина
Катар
чемпионат мира-2022
Читайте также:
Саміт ОДКБ в Єревані
24 ноября, 2022 четверг
Пашинян устроил демарш на саммите ОДКБ, отказавшись подписывать общие документы
Михайло Жернаков
Автор Михаил Жернаков
25 ноября, 2022 пятница
У нас здесь нашли целый суд, тоже работающий на врага, причем давно
Володимир Гевко
Автор Владимир Гевко
24 ноября, 2022 четверг
Мне не нравится нездоровый пиетет украинцев к своим президентам
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.71
    Покупка 39.71
    Продажа 40.43
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
26 ноября
01:10
ВСУ уничтожили российскую базу возле Мелитополя и штаб оккупантов на Луганщине
00:38
Блинкен встретится с Кулебой в Бухаресте, - Госдепартамент США
00:19
Обновлено
УПЛ: результаты, расписание матчей и трансляций 15-го тура
00:13
Вертолеты, танки и ЗРК: украинские спецслужбы благодаря космической разведке обнаружили около 2600 единиц вражеской техники
00:13
На Сумщине более 70 прилетов за день. Россия обстреляла регион из РСЗО и гранатомета
2022, пятница
25 ноября
23:58
Чехия готова этой зимой принять еще десятки тысяч беженцев из Украины
23:58
С 20 ноября в результате российских обстрелов погибли 15 херсонцев
23:55
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 ноября
23:42
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
Беларусь не будет атаковать Украину в конце ноября: разведка предупредила украинцев об ИПСО
23:41
На фото Дмитрий Кулеба
Многие страны поставляют оружие Украине, но не хотят, чтобы о них говорили, - Кулеба
23:40
В субботу в Херсоне начнут тестово подавать электроэнергию
23:24
Из Херсона отправился первый эвакуационный поезд: выехали 100 человек
23:13
Обновлено
ЧМ-2022: результаты всех матчей 25 ноября
23:04
США и Англия неожиданно сыграли вничью на ЧМ-2022
23:00
ОБСЕ
Украина, Эстония и Литва объявили бойкот ПА ОБСЕ, отказавшейся выгонять делегацию России
22:58
Эксклюзив
В Херсоне нехватка скорых и пожарных машин, также в городе крайне необходимо настроить любое опевещение о тревоге, - политолог Молчанов
22:35
пенсия
Украина привлечет еще $500 млн. финансирование от МБРР: деньги пойдут на зарплаты и соцпомощь
22:25
После российских ударов 23 ноября без света было 12 млн абонентов, сейчас на половину меньше, - Зеленский
22:23
Бюджет на здравоохранение-2023. Хватит ли денег на пациентов в следующем году
22:09
Президент Венгрии Каталин Новак готовит визит в Украину, - СМИ
21:52
Эксклюзив
ЕС может создать юридические условия для привлечения к ответственности РФ как государства спонсора терроризма, – политический аналитик Горбач
21:36
Верховная Рада
Украинский парламент планирует обратиться в ООН относительно исключения России из организации
21:34
Эксклюзив
В России не имеют представления, где будет следующее наступление украинской армии, - офицер ВСУ Лапин
21:05
ЕС передает Украине 200 трансформаторов и 40 крупных генераторов
21:05
Аналитика
Освобождение Мелитополя является ключом к деоккупации всего Левобережья. Колонка Сергея Згурца
20:38
РФ нанесла 4 ракетных удара и 7 раз била из РСЗО. ВСУ поразили вражеские ЗРК, пункт управления и районы скопления оккупантов и техники
20:36
Нікол Пашинян
Армения бросила вызов Путину, его хватка над союзниками ослабевает, - The Guardian
20:31
электроэнергиия
Дефицит в энергосистеме Украины – 30% потребности, электричество подключают бытовым потребителям, – Укрэнерго
20:29
Генштаб армии РФ ожидает потерять в зимней кампании в Украине 100 тыс. солдат, - СМИ
20:03
Оккупанты ищут родственников участников войны против РФ и давят на работников ЗАЭС, - Генштаб
20:02
OPINION
Дугин "без света"
19:48
Эстония подготовила "подарок" Пригожину, приславшему в Европарламент окровавленную кувалду
19:45
В результате массированных ракетных обстрелов РФ от 10 октября в Украине погибли 77 гражданских, - ООН
19:26
Эксклюзив
Конструкция ОДКБ ослабла с войной в Украине, - политический аналитик Божко
19:22
В 2022-м на электронных биржах уже реализовано древесины на общую сумму 13,1 млрд грн
19:20
У ВСУ есть все преимущества для продолжения наступления на армию РФ зимой, - министр обороны Британии Уоллес
18:50
нефть
Польша призвала Германию поддержать санкции ЕС против трубопровода "Дружба"
18:49
брак
Надо иметь 18 лет и цифровую подпись: Дия проводит тестирование услуги брак онлайн
18:43
Правительство предлагает Раде отменить итоговую аттестацию школьников в 2023 году
18:25
Эксклюзив
Вражеские боты разгоняют панику в чатах ЖК по теме блекаута, - Шаповалов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV