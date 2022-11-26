"Индусы, одним словом": журналист рассказал, как на ЧМ-2022 флаг Украины перепутали с флагом ЛГБТ
Журналист Валерий Пригорницкий, работающий на ЧМ-2022, рассказал, что попал в курьезную ситуацию в Катаре, где флаг Украины перепутали с флагом ЛГБТ
Об этом Пригорницкий написал в Facebook.
Инцидент произошел перед матчем Англия – США.
"Интересная ситуация произошла с моими товарищами из Украины. На входе на стадион у них хотели отобрать флаг Украины, считая, что это символ ЛГБТ. Индусы, одним словом", - рассказал журналист Валерий Пригорницкий.
Это уже не первая информация о проблемах со стюардами на ЧМ в Катаре. Журналисты и фанаты жалуются, что работники стадионов плохо говорят по-английски.
В большинстве своем стюардами на ЧМ-2022 работают выходцы из Индии, Бангладеша и других азиатских стран.
В Катаре запрещены символы ЛГБТ и распитие алкоголя на трибунах.
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