Об этом информирует Reuters .

"Судно MT Arman 114 перевозило 272 569 метрических тонн легкой сырой нефти и подозревалось в передаче нефти на другое судно без разрешения", - говорится в заявлении береговой охраны.

Сообщается, что судно захвачено после того, как Индонезия заметила его при транспортировке нефти на другое судно, камерунское судно MT STinos. Однако когда это произошло не разглашается.

Также MT Arman подозревали в нарушении морских правил, таких как отключение системы автоматической идентификации, плавание без флага и работа без портового оформления.

Операторы судов не комментировали ситуацию.