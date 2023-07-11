Индонезия задержала танкер под иранским флагом, который подозревают в незаконной перевалке нефти
Во вторник, 11 июля, береговая охрана Индонезии заявила, что захватила танкер под иранским флагом по подозрению в причастности к незаконной перевалке сырой нефти
Об этом информирует Reuters .
"Судно MT Arman 114 перевозило 272 569 метрических тонн легкой сырой нефти и подозревалось в передаче нефти на другое судно без разрешения", - говорится в заявлении береговой охраны.
Сообщается, что судно захвачено после того, как Индонезия заметила его при транспортировке нефти на другое судно, камерунское судно MT STinos. Однако когда это произошло не разглашается.
Также MT Arman подозревали в нарушении морских правил, таких как отключение системы автоматической идентификации, плавание без флага и работа без портового оформления.
Операторы судов не комментировали ситуацию.
- 28 апреля стало известно, что у берегов Индонезии затонул скоростной катер с 78 людьми на борту. Погибли 11 человек, девять пропали без вести.
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