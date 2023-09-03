Индонезия вводит схему "золотых виз" для привлечения иностранных инвесторов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства юстиции и прав человека Индонезии.

По словам генерального директора иммиграционной службы Силми Карима, "золотая виза" предоставляет вид на жительство на длительный период от пяти до 10 лет.

Отмечается, что пятилетняя виза требует от индивидуальных инвесторов создать компанию стоимостью $2,5 млн, тогда как для 10-летней визы требуются инвестиции в $5 млн.

Reuters добавляет, что другие страны мира, включая США, Ирландию, Новую Зеландию и Испанию, ввели подобные золотые визы для инвесторов, стремясь привлечь капитал и предпринимателей-резидентов.

Между тем, корпоративные инвесторы должны инвестировать $25 млн, чтобы получить пятилетние визы для директоров и комиссаров. Им нужно инвестировать вдвое или $50 млн, чтобы получить 10-летнюю визу.

К отдельным иностранным инвесторам, не желающим основывать компанию в стране Юго-Восточной Азии, применяются другие положения. Требования колеблются от 350 000 до 700 000 долларов, которые могут использоваться для приобретения государственных облигаций Индонезии.

"По прибытии в Индонезию владельцам золотой визы больше не нужно подавать заявку на разрешение", - пояснил гендиректор иммиграционной службы Индонезии.