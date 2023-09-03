Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Индонезия вводит схему "золотых виз" для привлечения иностранных инвесторов

Индонезия вводит схему "золотых виз" для привлечения иностранных инвесторов

3 сентября, 2023 воскресенье
15:00
Мир

Власти Индонезия решили ввести схему "золотой визы", чтобы привлечь иностранных физических и корпоративных инвесторов и таким образом поднять экономическое положение

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства юстиции и прав человека Индонезии.

По словам генерального директора иммиграционной службы Силми Карима, "золотая виза" предоставляет вид на жительство на длительный период от пяти до 10 лет.

Отмечается, что пятилетняя виза требует от индивидуальных инвесторов создать компанию стоимостью $2,5 млн, тогда как для 10-летней визы требуются инвестиции в $5 млн.

Reuters добавляет, что другие страны мира, включая США, Ирландию, Новую Зеландию и Испанию, ввели подобные золотые визы для инвесторов, стремясь привлечь капитал и предпринимателей-резидентов.

Между тем, корпоративные инвесторы должны инвестировать $25 млн, чтобы получить пятилетние визы для директоров и комиссаров. Им нужно инвестировать вдвое или $50 млн, чтобы получить 10-летнюю визу.

К отдельным иностранным инвесторам, не желающим основывать компанию в стране Юго-Восточной Азии, применяются другие положения. Требования колеблются от 350 000 до 700 000 долларов, которые могут использоваться для приобретения государственных облигаций Индонезии.

"По прибытии в Индонезию владельцам золотой визы больше не нужно подавать заявку на разрешение", - пояснил гендиректор иммиграционной службы Индонезии.

  • В июне министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил собственный "мирный план" для Украины, предполагающий немедленное прекращение огня и создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии боевого столкновения.
  • Позже в МИД Украины отреагировали на такой мирный план Индонезии и призвали страну присоединиться к воплощению украинской Формулы мира.
Индонезия
Экономика
Читайте также:
Атака РФ на портову інфраструктуру Одещини
3 сентября, 2023 воскресенье
Россия ночью атаковала дронами портовую инфраструктуру Одесчины: есть пострадавшие
1 сентября, 2023 пятница
Суркисы приняли решение по Луческу после вылета "Динамо" из еврокубков
2 сентября, 2023 суббота
На южном фронте вызревает неприятная ситуация для россиян, - боец ВСУ
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
3 сентября
16:00
Эксклюзив
Экс-нардеп Гопко: нужно убеждать западных политиков, что ускорение победы Украины в их интересах
15:55
Россияне на аэродроме в Энгельсе "модернизировали" стратегический бомбардировщик автомобильными шинами
15:49
Обновлено
ГУР показало пилота, приземлившего российский вертолет в Украине
15:22
Венгрия
В Венгрии предлагают предоставить гарантии безопасности РФ и не брать Украину в НАТО
15:10
"Барби" стала самым кассовым фильмом года в мире
14:59
Резников: Украина может начать применять самолеты F-16 уже весной
14:59
Пустыню, где проходит фестиваль Burning Man, дождь превратил в болото: участников призывают беречь еду и воду
14:37
Обзор
Как ВСУ уничтожают "аллигаторов": история, характеристики и в чем особенность российских Ка-52
14:20
Генерал Ричард Бэрронс
Генерал Британии Берронс предположил, когда Украина может победить Россию
13:46
Конгресc США
Подоляк оценил риски выборов в США в 2024 году для Украины
13:33
Укрзализныця назначила дополнительные электрички между Киевом и Васильковом
13:31
В Сочи Эрдоган будет говорить с Путиным о "зерновом коридоре" и обмене пленными
13:23
Оккупанты приостановили депортацию населения и активизировали работу войсков для увеличения явки на псевдовыборах на ТОТ
13:15
Чехия направляет в Молдову военного атташе на фоне российской агрессии
13:04
Франция планирует запретить одноразовые электронные сигареты
13:04
Польский вертолет якобы нарушил границу Беларуси: ДПСУ отреагировала
13:03
Последствия глобального потепления: австралийский горнолыжный курорт закрывается "раньше графика" из-за отсутствия снега
12:53
В Луганской области оккупационные военкоматы ускоряют постановку на учет призывников и военнообязанных
12:32
В Санкт-Петербурге горит нефтебаза, жители слышали "звуки взрывов"
12:29
Беларусь продолжила совместные учения с армией РФ по меньшей мере до 11 сентября
12:10
OPINION
Денис Малюська
Конец эпохи олигархов
11:55
Военные прошли боевую подготовку на роботизированных системах от Армии дронов и скоро задействуют их против россиян, - Минцифры
11:52
Миссия выполнена: Индия выключила свой луноход
11:43
Японские бизнес-лидеры в январе совершат первый визит в Китай после COVID
11:34
Twitter способствовал распространению российской пропаганды, а Telegram и Meta не ограничивали дезинформацию РФ: исследование Европейской комиссии
11:29
На Netflix транслируют документальный сериал "Сердце непокоренных", где снималась Тайра
11:19
Обновлено
Россия ночью атаковала дронами портовую инфраструктуру Одесчины: есть пострадавшие
11:12
Нигерия отзывает послов страны со всего мира
10:55
Для военнослужащих отдельных родов войск утвердили новые беретные знаки, - Минобороны
10:51
В РФ заявили об обстреле Белгородской области: якобы есть разрушения
10:38
Обзор
Украина решительно прорывает линию фронта и готовит внезапные наступления, а Путин удваивает свой крестовый поход. Акценты мировых СМИ 3 сентября
10:38
Эксклюзив
"Только обстрелы территории Украины и блокирование гражданских судов": военный эксперт об участии Черноморского флота РФ в войне против Украины
10:33
"Винегрет из ПВО": в Воздушных силах рассказали о готовности к массированным атакам РФ по энергетике
10:31
Обновлено
Курс валют 3 сентября: цены на доллар, евро, злотый
10:28
Украинские военные уничтожили российский наблюдательный комплекс "Аванпост"
10:14
Международный поезд Киев – Хелм отправился в первый рейс
10:09
Кремль вербует мигрантов на войну во избежание мобилизации перед выборами, - разведка Британии
09:40
Российская армия атаковала 10 областей Украины: за сутки погибли 4 человека, 20 ранены
09:23
Германия будет защищать воздушное пространство Словакии, отдавшей Украине средства ПВО и "миги"
09:03
КНДР ракета
КНДР провела имитацию тактической ядерной атаки
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV