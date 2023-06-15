Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

В январе Индонезия подписала соглашение с Excalibur International, подразделением чешской оборонной компании Czechoslovak Group (CSG). Страна получит девять одноместных и три двухместных самолета. Согласно сайту производителя Dassault Aviation, впервые модель была выпущена в 1967 году. В минобороны страны отказались сообщать возраст самолетов.

Самолеты будут доставлены в Индонезию в течение ближайших 24 месяцев. Согласно контракту, в стоимость машин входит трехлетнее сервисное обслуживание и программа обучения пилотов.

"Индонезии нужны истребители, которые можно было бы быстро доставить, чтобы компенсировать снижение боевой готовности флота ВВС Индонезии", – заявил представитель министерства обороны Эдвин Адриан Суманта.

Страна давно стремится обновить свои ВВС, на вооружении которых находятся американские самолеты F-16, а также российские Су-27 и Су-30.

Планам по замене самолетов F-5 Tiger на Су-35 помешали санкции США в отношении России. Ранее Индонезия объявила о намерении купить у России 11 самолетов Су-35. В феврале страна заключила соглашение по приобретению 42 истребителей Rafale на сумму 8,1 млрд долларов.