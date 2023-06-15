Индонезия вместо российских Су-35 приобрела 12 французских истребителей Mirage
Индонезия приобрела 12 французских истребителей Mirage 2000-5, ранее находившихся на вооружении Катара, вместо 11 российских Су-35, которые они планировали купить раньше
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны страны.
В январе Индонезия подписала соглашение с Excalibur International, подразделением чешской оборонной компании Czechoslovak Group (CSG). Страна получит девять одноместных и три двухместных самолета. Согласно сайту производителя Dassault Aviation, впервые модель была выпущена в 1967 году. В минобороны страны отказались сообщать возраст самолетов.
Самолеты будут доставлены в Индонезию в течение ближайших 24 месяцев. Согласно контракту, в стоимость машин входит трехлетнее сервисное обслуживание и программа обучения пилотов.
"Индонезии нужны истребители, которые можно было бы быстро доставить, чтобы компенсировать снижение боевой готовности флота ВВС Индонезии", – заявил представитель министерства обороны Эдвин Адриан Суманта.
Страна давно стремится обновить свои ВВС, на вооружении которых находятся американские самолеты F-16, а также российские Су-27 и Су-30.
Планам по замене самолетов F-5 Tiger на Су-35 помешали санкции США в отношении России. Ранее Индонезия объявила о намерении купить у России 11 самолетов Су-35. В феврале страна заключила соглашение по приобретению 42 истребителей Rafale на сумму 8,1 млрд долларов.
- Как сообщают эксперты по военной авиации, страны Азии отказываются от контрактов по закупке военных самолетов РФ, почти все время стоящих в ремонтах. В частности, речь идет о Малайзии, Индонезии и Египте. Китай постоянно жалуется на частые ремонты российских самолетов.
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