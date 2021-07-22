Индонезия установила новый суточный антирекорд смертности от коронавируса: более 14 тыс. случаев
За последний месяц количество случаев коронавируса в Индонезии возросло в пять раз
Об этом пишет Reuters, передает "РБК-Украина".
По информации ВОЗ, на этой неделе Индонезия стала одним из эпицентров пандемии COVID-19.
В частности, в стране за последние пять недель количество выявленных случаев COVID-19 подскочило в пять раз.
Кроме этого, ежедневная статистика смертей от коронавируса достигла рекордного максимума в мире - более 14 тыс. летальных случаев в сутки.
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В результате ВОЗ призвала Индонезию к дополнительным "срочным действиям" для решения проблемы резкого роста числа инфекций в 13 из 34 провинций.
"В это время Индонезия сталкивается с очень высоким уровнем инфицирования COVID-19, и это свидетельствует о важности осуществления строгих мер в сфере здравоохранения и социального обеспечения, особенно ограничений на передвижение по всей территории страны", - говорится в сообщении.
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