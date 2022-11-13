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Индонезия призвала страны Запада меньше критиковать Россию на саммите G20, - Politico

13 ноября, 2022 воскресенье
21:35
Мир G20

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал западных лидеров "продемонстрировать гибкость" и "смягчить критику" в отношении РФ в рамках саммита G20

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что на американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц оказывают давление индонезийские коллеги, в частности президент Джоко Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики, чтобы Москва согласилась на коммюнике после завершения встречи.

По словам трех дипломатов, знакомых с подготовкой к саммиту G20, Видодо будет "считать личным успехом", если удастся достичь декларации G20. Один из чиновников отметил, что индонезийский лидер неоднократно жаловался, что председательствует на "самом сложном" саммите G20 за всю историю.

Он также стремится избежать изгнания России и создания G19, что сделала Большая восьмерка после аннексии Москвой украинского Крыма в 2014 году.

Издание подчеркивает нерешительность Саудовской Аравии, Индии, Бразилии и Китая по поводу осуждения России. В настоящее время они придерживаются нейтралитета.

"Пекин сочтет невозможным принятие какой-либо непосредственной критики в адрес России", - подчеркивает издание.

  • 13 ноября народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что Верховная Рада Украины готовит обращение к странам-партнерам с призывом исключить Россию из Группы двадцати . Железняк отмечает, что соответствующее постановление будет внесено в Раду на следующей неделе, тогда же состоится голосование. Он также напомнил, что еще в 2014 году Россию исключили из Большой восьмерки в результате аннексииею Крыма.

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