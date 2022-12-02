Индонезия планирует криминализировать внебрачный секс: максимальным наказанием будет год тюрьмы
Парламент Индонезии планирует принять новый Уголовный кодекс, который будет вводить наказание за внебрачный секс в виде лишения свободы
Об этом сообщает The Guardian .
Разработка документа длилась десятилетиями. Ожидается, что новый Уголовный кодекс будет принят 15 декабря.
"Мы гордимся тем, что имеем уголовный кодекс, отвечающий ценностям Индонезии", - прокомментировал заместитель министра юстиции Индонезии Эдвард Омар Шариф Хиарий.
Секс вне брака, о случаях которого смогут сообщать только ограниченные лица, такие как близкие родственники, будет предусматривать максимальное наказание в виде одного года лишения свободы. Также будут запрещены так называемые гражданские браки, то есть совместное проживание без регистрации отношений.
Предыдущий проект кодекса должны были принять в 2019 году, но вызвал протесты по всей стране. Тогда десятки тысяч людей вышли на демонстрации против ряда законов, прежде всего против регулирующих мораль и свободу слова. После этого в кодекс решили внести определенные изменения, однако смягчения незначительны. Среди прочего, кодекс будет сохранять криминализацию абортов, за исключением жертв изнасилований.
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