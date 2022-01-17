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Индонезия перенесет столицу из Джакарты к 2024 году

17 января, 2022 понедельник
18:06
Мир

Власти Индонезии планируют до 2024 года перенести столицу из Джакарты в город Нусантара

Об этом сообщает CNA .

Министр планирования национального развития Сухарсо Моноарф заявил, что следующая столица Индонезии в Восточном Калимантане будет называться Нусантара, что означает "архипелаг". По его словам, название уже утверждено президентом Джоко Видодо.

"Это знаковое слово на международном уровне, оно просто и описывает наш архипелаг, Республику Индонезия. Я считаю, что мы все согласны с названием Нусантара", - сказал министр.

Он отметил, что правительство консультировалось с лингвистами и историками по поводу названия будущей столицы, на выбор предлагалось около 80 вариантов. На сегодняшний день не решено, будет ли новая столица целой провинцией или городом.

В 2019 году президент Видодо заявил, что столицу перенесут из Джакарты, находящегося на острове Ява, в провинцию Восточный Калимантан. Власти Индонезии ожидают, что это поможет разгрузить мегаполис и начать активное развитие Калимантана и восточной части Индонезии.

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Индонезия
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