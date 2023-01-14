Об этом пишет Reuters.

Как отмечают в информагентстве со ссылкой на Indonesian Ocean Justice Initiative, данные наблюдения показывают, что судно CCG 5901 находилось в Южнокитайском море, в том числе вблизи газового месторождения Туна Блок и вьетнамского нефтегазового месторождения Чем Сао с 30 декабря 2022 года.

Командующий ВМС Индонезии Лаксамана Мухаммад Али сообщил агентству Reuters, что для наблюдения за судном были привлечены военный корабль, морской патрульный самолет и дрон.

Напомним, в начале января военные Китая заявили, что провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня. 28 их самолетов 8 января залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня.

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