Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.

"Это было бы отлично – площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова посодействовать в этом вопросе", – сказал посол.

При этом он добавил, что Индонезия поддерживает усилия Турции по переговорам, которые проходили ранее.

"Мы надеемся, что если они захотят использовать для встречи площадку саммита G20 на Бали, то почему бы и нет? Это отличная возможность", - добавил посол.

18 августа президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с Зеленским и Генсекретарем ООН сказал, что война РФ в Украине должна завершиться за столом переговоров и добавил, что участники встречи разделяют его мнение.

В то же время Владимир Зеленский во время брифинга сказал , что переговоры с Россией будут возможны только при условии, что оккупанты покинут территорию Украины.

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