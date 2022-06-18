Индонезия готова инвестировать $5 млн для восстановления больниц Украины

Об этом сообщили в Минздраве.

"Республика Индонезия готова приобщиться к восстановлению украинской медицинской инфраструктуры, разрушенной ракетами и снарядами российских оккупантов. В частности, речь идет об инвестициях в размере 5 миллионов долларов, которые могут быть направлены на восстановление украинских медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечают, что заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко встретился с делегацией Республики Индонезия. В первоочередном списке восстановления есть больницы на Киевщине, Сумщине и Черниговщине.

"Украина уверенными шагами движется к восстановлению медицинской инфраструктуры, разрушенной российскими террористами. Сегодня мы видим значительную поддержку международного сообщества, которое готово принять участие в восстановлении украинских больниц и амбулаторий. Приоритетными направлениями для помощи является восстановление и развитие больниц Киевской, Сумской и Черниговской областей" , – сообщил Алексей Яременко.

Добавляют, что во время войны Индонезия направляла помощь для Украины. Страна снабжала гуманитарными грузами с лекарствами, медицинскими изделиями и расходными материалами.

По словам замминистра, в деоккупированных регионах уже внедряются проекты по восстановлению медицинской инфраструктуры, в том числе и на средства благотворителей.

7 июня В Минздраве сообщили, сколько денег нужно на восстановление больниц, разрушенных оккупантами.

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