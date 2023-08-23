Индийский модуль Chandrayaan-3 успешно сел на Луну

Об этом информирует Индийская организация космических исследований.

Индия стала первой страной, которая смогла посадить аппарат у Южного полюса Луны.

В среду, 23 августа, примерно в 15:30 модуль Chandrayaan-3 приземлился на Луне.

Фото: Скрин с видео

Одной из главных целей миссии Chandrayaan-3 является поиск водяного льда, который станет помощником в будущем для поддержания жизнедеятельности человека на Луне. Также он необходим для создания ракетного топлива.

Станция Vikram и марсоход Pragyan будут работать почти целый лунный день, около 14 земных дней.

Зонд вышел в космос 14 июля и достиг Луны 5 августа, после чего скорректировал свою орбиту с помощью двигателей. Посадочная станция Vikram, имеющая на борту маленький марсоход Pragyan, отделилась от движущейся станции миссии 17 августа.

В 2019 году Индия неудачно попыталась высадить аппарат Chandrayaan-2 на Луну. Он потерпел крушение во время финальной фазы посадки и разбился на поверхности.