Индийский модуль Chandrayaan-3 успешно сел на Луну
Посадочная станция Vikram миссии аппарата Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на Луну. Она стала первым устройством, исследующим Южный полюс вращающегося вокруг Земли естественного спутника
Об этом информирует Индийская организация космических исследований.
Индия стала первой страной, которая смогла посадить аппарат у Южного полюса Луны.
В среду, 23 августа, примерно в 15:30 модуль Chandrayaan-3 приземлился на Луне.
Фото: Скрин с видео
Одной из главных целей миссии Chandrayaan-3 является поиск водяного льда, который станет помощником в будущем для поддержания жизнедеятельности человека на Луне. Также он необходим для создания ракетного топлива.
Станция Vikram и марсоход Pragyan будут работать почти целый лунный день, около 14 земных дней.
Зонд вышел в космос 14 июля и достиг Луны 5 августа, после чего скорректировал свою орбиту с помощью двигателей. Посадочная станция Vikram, имеющая на борту маленький марсоход Pragyan, отделилась от движущейся станции миссии 17 августа.
В 2019 году Индия неудачно попыталась высадить аппарат Chandrayaan-2 на Луну. Он потерпел крушение во время финальной фазы посадки и разбился на поверхности.
- 19 августа российская станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, из-за чего миссия прекратила свое существование.
- 21 августа Индийское космическое агентство обнародовало снимки далекой стороны Луны, поскольку его третья лунная миссия пытается найти безопасное место для посадки на малоизученном южном полюсе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.66
- EUR Покупка 41.15Продажа 42.28
- Актуальное
- Важное