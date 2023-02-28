Индийский храм будет использовать механического слона вместо живого для проведения ритуалов
Храм в штате Керала на юге Индии представил механического слона для проведения своих ритуалов
Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает BBC .
"Мы надеемся, что другие храмы также подумают о том, чтобы заменить слонов работами-слонами для своих ритуалов", - сказал священник храма Раджкумар Намбутири.
В частности, отмечается, что инициатива властей храма Иринджадаппилли Шри Кришна в районе Триссур является частью их обещания прекратить использование живых животных для любых праздников.
Модель была подарена отделением организации "Люди за нравственное обращение с животными" (PETA) в Индии и индийской актрисой Парвати Тирувоту.
Добавляется, что они надеялись, это поможет проводить мероприятия без жестокости.
Прикованные цепями, оседланные и украшенные, слоны играют немаловажную роль в храмовых праздниках в Керале. Этот индийский штат является домом для примерно пятой части из около 2500 содержащихся в неволе слонов.
Кроме этого, добавляется, что на прошлой неделе Центр исследования прав животных написал главному министру штата об увеличении смертности млекопитающих, отметив, что 138 содержащихся в неволе слонов умерли в Керале между 2018 и 2023 годами.
В опубликованном в понедельник заявлении PETA заявила, что подвергать живых слонов громким звукам во время фестивалей было жестоко, и призвала все храмы в штате Керала перейти на реальных механических слонов.
Модель механического слона, подаренная PETA, имеет рост 3,3 метра, вес 800 килограммов и изготовлена из железной рамы.
- 18 ноября индийский стартап Skyroot Aerospace при поддержке Организации космических исследований и разработок страны запустил в космос первую частную ракету Vikram-S.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.36
Покупка 38.36Продажа 39.34
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное