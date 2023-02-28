Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает BBC .

"Мы надеемся, что другие храмы также подумают о том, чтобы заменить слонов работами-слонами для своих ритуалов", - сказал священник храма Раджкумар Намбутири.

В частности, отмечается, что инициатива властей храма Иринджадаппилли Шри Кришна в районе Триссур является частью их обещания прекратить использование живых животных для любых праздников.

Модель была подарена отделением организации "Люди за нравственное обращение с животными" (PETA) в Индии и индийской актрисой Парвати Тирувоту.

Добавляется, что они надеялись, это поможет проводить мероприятия без жестокости.

Прикованные цепями, оседланные и украшенные, слоны играют немаловажную роль в храмовых праздниках в Керале. Этот индийский штат является домом для примерно пятой части из около 2500 содержащихся в неволе слонов.

Кроме этого, добавляется, что на прошлой неделе Центр исследования прав животных написал главному министру штата об увеличении смертности млекопитающих, отметив, что 138 содержащихся в неволе слонов умерли в Керале между 2018 и 2023 годами.

В опубликованном в понедельник заявлении PETA заявила, что подвергать живых слонов громким звукам во время фестивалей было жестоко, и призвала все храмы в штате Керала перейти на реальных механических слонов.

Модель механического слона, подаренная PETA, имеет рост 3,3 метра, вес 800 килограммов и изготовлена из железной рамы.