Индийские компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum планируют импортировать нефть из России, - Ермак

Об этом сообщает глава Офиса Президента Андрей Ермак.



По его словам, Роснефть планирует использовать не попавших под санкции посредников, чтобы поставлять свои энергоресурсы.



"Именно для перекрытия таких лазейок в санкционном плане группы Макфола-Ермака нашим союзникам предложен механизм вторичных санкций, который позволит подвести под ограничения также посредников, причастных к подсанкционным компаниям", - сказал Ермак.

Напомним, в России ожидают падения добычи нефти на 17%. Это станет самым низким показателем с 2003 года, когда добыча российской нефти составила 421 млн тонн.

Также вопрос о нефтяном эмбарго сейчас обсуждается в контексте следующего пакета санкций против России. США и ЕС рассматривают три варианта введения новых энергетических ограничений.