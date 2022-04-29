Индийские компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum планируют импортировать нефть из России, - Ермак
Индийские нефтяные компании хотят заключить полугодичный контракт на импорт нефти из России
Об этом сообщает глава Офиса Президента Андрей Ермак.
По его словам, Роснефть планирует использовать не попавших под санкции посредников, чтобы поставлять свои энергоресурсы.
"Именно для перекрытия таких лазейок в санкционном плане группы Макфола-Ермака нашим союзникам предложен механизм вторичных санкций, который позволит подвести под ограничения также посредников, причастных к подсанкционным компаниям", - сказал Ермак.
- Напомним, в России ожидают падения добычи нефти на 17%. Это станет самым низким показателем с 2003 года, когда добыча российской нефти составила 421 млн тонн.
- Также вопрос о нефтяном эмбарго сейчас обсуждается в контексте следующего пакета санкций против России. США и ЕС рассматривают три варианта введения новых энергетических ограничений.
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