Индийская ракета запустила последние спутники для связи OneWeb

Об этом информирует Space.com .

"Ракета-носитель Mark-3 (LVM3) поднялась из индийского космического центра Сатиш-Даван в 9 утра по индийскому стандартному времени 26 марта, унося 36 широкополосных спутников OneWeb на низкую околоземную орбиту", - пишет ведомство.

Приблизительно через 90 минут ракета доставила спутники на 450 километров над Землей.

Это была восемнадцатая и последняя миссия, посвященная созданию широкополосной группировки спутников OneWeb первого поколения на LEO. В космосе спутников сейчас 582.

17 предварительных запусков OneWeb были осуществлены ракетами "Союз" российского производства, эксплуатируемыми французской компанией Arianespace. Однако после февраля 2022 года компания разорвала партнерство, что заставило OneWeb найти новые компании для своих спутников.