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Индийская ракета запустила последние спутники для связи OneWeb

26 мартa, 2023 воскресенье
21:06
Наука

Самая мощная ракета Индии запустила последнюю партию из 36 спутников для интернет-связи первого поколения OneWeb

Об этом информирует Space.com .

"Ракета-носитель Mark-3 (LVM3) поднялась из индийского космического центра Сатиш-Даван в 9 утра по индийскому стандартному времени 26 марта, унося 36 широкополосных спутников OneWeb на низкую околоземную орбиту", - пишет ведомство.

Приблизительно через 90 минут ракета доставила спутники на 450 километров над Землей.

Это была восемнадцатая и последняя миссия, посвященная созданию широкополосной группировки спутников OneWeb первого поколения на LEO. В космосе спутников сейчас 582.

17 предварительных запусков OneWeb были осуществлены ракетами "Союз" российского производства, эксплуатируемыми французской компанией Arianespace. Однако после февраля 2022 года компания разорвала партнерство, что заставило OneWeb найти новые компании для своих спутников.

  • 2 марта компания SpaceX Илона Маска запустила экипаж из четырех астронавтов в Международную космическую станцию.
  • 9 января Китай отправил в космос три новых спутника для проверки технологий на орбите. Уже 13 января страна запустила в космос еще три спутника с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2Г" (Long March 2D).
  • 13 марта Китай успешно запустил новый спутник дистанционного зондирования Земли по космодрому Цзюцюань.
  • В ночь на 15 марта грузовой корабль Cargo Dragon отправился в Международную космическую станцию.
  • Российским и китайским ученым запретили участвовать в исследованиях передовых космических технологий, проводимых Институтом космических наук Японского космического института.
Мир
Индия
Технологии
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