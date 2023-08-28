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Индийская миссия направила первые данные о температурном профиле южного полюса Луны

28 августа, 2023 понедельник
07:44
Наука луна

Индийская миссия "Чандраян-3" направила свои первые наблюдения о температурном профиле южного полюса лунной поверхности

Об этом сообщила в воскресенье Индийская организация космических исследований (ISRO), передает издание Xinhua.

Полезная нагрузка под названием ChaSTE (Chandra's Surface Thermophysical Experiment – поверхностный теплофизический эксперимент Чандры) измеряет температурный профиль лунной почвы вокруг южного полюса, чтобы понять тепловое поведение поверхности Луны, добавили в организации.

"Он обладает температурным зондом, оснащенным контролируемым механизмом проникновения, способным достигать глубины 10 сантиметров под поверхностью. Зонд оснащен 10 отдельными температурными датчиками", - говорится в сообщении ISRO.

Отмечается также, что представленный график иллюстрирует колебания температуры поверхности Луны на разных глубинах, зафиксированных при проникновении зонда. Это первый профиль для южного полюса Луны, сейчас продолжаются детальные наблюдения.

  • 21 августа Индийское космическое агентство обнародовало снимки далекой стороны Луны, поскольку его третья лунная миссия пытается найти безопасное место для посадки на малоизученном южном полюсе.
  • 23 августа сообщалось , что посадочная станция Vikram миссии аппарата Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на Луну. Она стала первым устройством, исследующим Южный полюс природного спутника, вращающегося вокруг Земли.
Мир
Индия
Технологии
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