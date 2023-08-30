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Индийская миссия на южном полюсе Луны обнаружила серу

30 августа, 2023 среда
10:20
Наука

Индийская миссия Chandrayaan-3, только на прошлой неделе высадившаяся на Луну, осуществила первые научные наблюдения южного полюса Луны и обнаружила серу на поверхности

Об этом пишет Science Alert.

Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила, что наличие серы подтвердил бортовой марсоход с помощью лазеров на поверхности. Отмечается, что это первый марсоход, когда-либо исследовавший южный полюс Луны.

Прибор лазерно-индуцированной спектроскопии пробоя (LIBS) на борту марсохода Chandrayaan-3 сделал первые в истории измерения на месте элементного состава поверхности Луны вблизи южного полюса. Эти измерения на месте однозначно подтверждают присутствие серы (S) в регионе, чего невозможно было осуществить инструментами на борту орбитальных аппаратов", – говорится в заявлении ISRO.

Кроме того, анализы также указывают на наличие алюминия, железа, кальция, хрома и титана. В ISRO добавляют, что дальнейшие измерения выявили наличие марганца, кремния и кислорода, а сейчас производится тщательное расследование наличия также водорода.

Считается, что южный полюс является наиболее богатой водной зоной Луны, и марсоход Chandrayaan-3 в следующие недели с помощью лазера будет искать признаки замерзшей воды, а также будет изучать атмосферу и состав южного полюса.

"Замерзшая вода может оказаться невероятно ценной, если ее обнаружить на поверхности Луны, поскольку в один прекрасный день ее можно будет использовать для производства пригодного для дыхания кислорода для будущих лунных баз, а также может стать источником ингредиентов для ракетного топлива, которое может помочь отправить миссии на Марс", – объясняют в организации.

Что известно о космической миссии Индии Chandrayaan-3

21 августа Индийское космическое агентство обнародовало снимки дальней стороны Луны, поскольку его третья лунная миссия пытается найти безопасное место для посадки на малоизученном южном полюсе.

Снимки были сделаны аппаратом "Викрам", посадочным аппаратом "Чандраян-3", который в четверг приступил к последней фазе своей миссии.

Вскоре посадочная станция Vikram миссии аппарата Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на Луну. Таким образом она стала первым устройством, исследующим южный полюс вращающегося вокруг Земли естественного спутника.

Отмечалось, что станция Vikram и марсоход Pragyan будут работать почти целый лунный день, это около 14 земных дней.

Кроме того, 28 августа индийская миссия "Чандраян-3" прислала свои первые наблюдения о температурном профиле южного полюса лунной поверхности.

Мир
Индия
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