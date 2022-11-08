Индия заявила, что продолжит покупать нефть у России

Об этом сообщает Reuters.

Джайшанкар отметил, что покупка российского газа выгодна Индии. Такое заявление он сделал во вторник, 8 ноября, после того, как провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, которую впервые посетил с начала полномасштабного вторжения.

Джайшанкара сопровождали чиновники, ответственные за сельское хозяйство, нефть и газ, порты и судоходство, финансы, химикаты и удобрения, а также торговлю. Это, по словам министра, свидетельствует о важности связей с Россией. Обе стороны планируют расширить свою торговлю, мешая проблемам РФ с долларом.

"Россия была постоянным и проверенным временем партнером. Любая объективная оценка наших отношений на протяжении многих десятилетий подтвердила бы, что они действительно очень и очень хорошо послужили обеим нашим странам", - отметил Джайшанкар.

В ответ на вопрос о плане G7 ограничить цены на нефть, министр иностранных дел Индии сказал, что в первую очередь Индия как третий потребитель нефти и газа должна заботиться о своих интересах.

"И в этом отношении, честно говоря, мы увидели, что индийско-российские отношения работали в нашу пользу. Так что, если это пойдет в мою пользу, я хотел бы продолжать так", - подчеркнул Джайшанкар.

Издание пишет, что поездка Джайшанкара состоялась во время визита министра финансов США Джанет Йеллен в Нью-Дели на этой неделе. Она планировала провести переговоры с официальными лицами, в частности, об ограничении цен на российскую нефть.

19 октября Индия призвала своих граждан покинуть Украину.