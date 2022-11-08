Индия заявила, что продолжит покупать нефть у России
Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил, что страна будет продолжать покупать российский газ
Об этом сообщает Reuters.
Джайшанкар отметил, что покупка российского газа выгодна Индии. Такое заявление он сделал во вторник, 8 ноября, после того, как провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, которую впервые посетил с начала полномасштабного вторжения.
Джайшанкара сопровождали чиновники, ответственные за сельское хозяйство, нефть и газ, порты и судоходство, финансы, химикаты и удобрения, а также торговлю. Это, по словам министра, свидетельствует о важности связей с Россией. Обе стороны планируют расширить свою торговлю, мешая проблемам РФ с долларом.
"Россия была постоянным и проверенным временем партнером. Любая объективная оценка наших отношений на протяжении многих десятилетий подтвердила бы, что они действительно очень и очень хорошо послужили обеим нашим странам", - отметил Джайшанкар.
В ответ на вопрос о плане G7 ограничить цены на нефть, министр иностранных дел Индии сказал, что в первую очередь Индия как третий потребитель нефти и газа должна заботиться о своих интересах.
"И в этом отношении, честно говоря, мы увидели, что индийско-российские отношения работали в нашу пользу. Так что, если это пойдет в мою пользу, я хотел бы продолжать так", - подчеркнул Джайшанкар.
Издание пишет, что поездка Джайшанкара состоялась во время визита министра финансов США Джанет Йеллен в Нью-Дели на этой неделе. Она планировала провести переговоры с официальными лицами, в частности, об ограничении цен на российскую нефть.
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