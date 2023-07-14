Индия запустит миссию Chandrayaan 3 с высадки на Луну: где смотреть старт
В пятницу, 14 июля, в Индии состоится запуск ракеты, которая попытается усадить марсоход на Луну и показать свое присутствие в космосе. Наблюдать за стартом роботизированной миссии Chandrayaan 3 можно в онлайн-формате
Об этом пишет CNN.
Запуск состоится на ракете LVM3 из Космического центра Сатиша Дхавана в 12:05 по киевскому времени.
За этим событием можно наблюдать в прямом эфире Индийской организации космических исследований (ISRO). Трансляция начнется примерно за час до запуска.
Следует заметить, что это уже вторая попытка Индии совершить мягкую посадку миссии на Луну. Предыдущий запуск Чандраян-2 в 2019 году потерпел неудачу - ракета столкнулась с поверхностью Луны.
Разработанный Индийской организацией космических исследований (ISRO) Chandrayaan-3 состоит из посадочного модуля, силовой установки и марсохода. Его целью является безопасная посадка на поверхность Луны, сбор данных и проведение серии научных экспериментов, чтобы узнать больше о составе Луны.
Только трем другим странам удалось добиться мягкой посадки космического корабля на поверхность Луны – Соединенным Штатам, России и Китаю. Если этот запуск будет успешным, Индия присоединится к эксклюзивному клубу стран.
- Также в апреле сообщалось , что Китай активно развивает свою Лунную программу и имеет полную уверенность в том, что к 2030 году совершит пилотируемый полет к Луне и высадку астронавтов на ее поверхность.
- 14 июня Китай подписал соглашения с европейским и французским космическими агентствами о совместном исследовании Луны в рамках следующей миссии лунного зонда Чанье-6. Ее запуск ожидается в 2024 году.
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