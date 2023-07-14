Об этом пишет CNN.

Запуск состоится на ракете LVM3 из Космического центра Сатиша Дхавана в 12:05 по киевскому времени.

За этим событием можно наблюдать в прямом эфире Индийской организации космических исследований (ISRO). Трансляция начнется примерно за час до запуска.

Следует заметить, что это уже вторая попытка Индии совершить мягкую посадку миссии на Луну. Предыдущий запуск Чандраян-2 в 2019 году потерпел неудачу - ракета столкнулась с поверхностью Луны.

Разработанный Индийской организацией космических исследований (ISRO) Chandrayaan-3 состоит из посадочного модуля, силовой установки и марсохода. Его целью является безопасная посадка на поверхность Луны, сбор данных и проведение серии научных экспериментов, чтобы узнать больше о составе Луны.

Только трем другим странам удалось добиться мягкой посадки космического корабля на поверхность Луны – Соединенным Штатам, России и Китаю. Если этот запуск будет успешным, Индия присоединится к эксклюзивному клубу стран.