Индия запустила в космос ракету-носитель с навигационным спутником на борту
Организация космических исследований и разработок Индии (ISRO) запустила в космос ракету-носитель с навигационным спутником на борту
Об этом сообщает The Hindu.
Известно, что запуск миссии GSLV-F12/NVS-01 был осуществлен с космодрома в Шрихарикоте 29 мая в 10:42 по местному времени.
Отмечается, что вес навигационного спутника составляет около 2232 кг. Он будет развернут на геопереходной орбите. Следующие маневры по повышению орбиты будут совершены для вывода спутника на запланированную орбиту.
NVS-01 оснащен антенной для работы в L1, L5 и S диапазонах и атомными часами, созданными местными производителями.
- 29 мая сообщалось , что КНДР планирует запустить в космос военный спутник. В Японии из-за подозрения запусков баллистических ракет приказали уничтожать цели.
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