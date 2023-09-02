Индия запустила первый аппарат для исследования Солнца

Об этом пишет The Time of India.

Отмечается, что запуск ракеты произошел со стартовой площадки в Шрихарикоте в 11:50 по местному времени.

Отмечается, что аппарат Aditya-L1 должен пролететь 1,5 млн км за четыре месяца.

"Если все пойдет по плану, Aditya-L1 выйдет на гало-орбиту вокруг одной из пяти точек Лагранжа, зон, известных как "парковочные места" в космосе, поскольку зонды могут вращаться вокруг них по постоянной схеме, экономя топливо", - говорится в сообщении.

По данным издания, оттуда Aditya-L1 будет изучать Солнце в режиме реального времени, его влияние на условия окружающей среды вблизи Земли и других планет.

Цели миссии Aditya-L1:

исследование динамики верхних слоев атмосферы Солнца;

исследование хромосферного и коронального нагрева, физики частично ионизированной плазмы, инициации корональных выбросов массы и вспышек;

наблюдение за частицами и плазменной средой;

физика солнечной короны и механизм ее нагрева;

диагностика плазмы короны и корональных петель: температура, скорость и плотность;

развитие, динамика и происхождение корональных выбросов массы.

"Ожидается, что миссия Aditya L1 продлится пять лет. Спутник проведет весь срок своей миссии, вращаясь вокруг L1 на орбите неправильной формы в плоскости, приблизительно перпендикулярной линии, соединяющей Землю и Солнце", - добавили в сообщении.