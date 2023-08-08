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Индия запретила производителям военных беспилотников использовать китайское оборудование

8 августа, 2023 вторник
08:19
Экономика

В последние месяцы Индия запретила отечественным производителям военных дронов использовать оборудование и компоненты, изготовленные в Китае. Причиной назвали рост обеспокоенности уязвимостью безопасности военных данных

Об этом сообщает агентство Reuters с ссылкой на представителей оборонной и промышленной промышленности.

Такое решение в Индии приняли на фоне напряженности между соседями, имеющими ядерное оружие, и в то время как Нью-Дели проводит военную модернизацию, которая предусматривает более широкое использование беспилотных квадрокоптеров, долговременных систем и других автономных платформ, мировым лидером в производстве которых является Китай. .

Индийское руководство озабочено вероятностью компрометации разведданных, собранных дронами с изготовленными в Китае коммуникационными блоками, камерами, радиопередатчиками и операционным программным обеспечением.

Отмечается, что на двух встречах, в ходе которых обсуждались тендерные требования к беспилотникам, индийские военные чиновники сообщили потенциальным участникам тендера, что в случае установки на их аппаратах оборудования и компонентов из стран, имеющих общую сухопутную границу с Индией, они не будут допущены к конкурс по соображениям безопасности.

Причиной было названо, что такое оборудование может иметь "лазейки в безопасности", которые скомпрометировали важные военные данные, и передавать важные военные данные производителю.

Один из анонимных источников Reuters сказал, что ссылка на соседние страны является эвфемизмом для Китая, добавив, что индийская промышленность стала зависимой от второй по величине экономики мира, несмотря на обеспокоенность по поводу кибератак.

Пекин же отрицает причастность к кибератакам. Министерство торговли Китая, которое на прошлой неделе объявило о контроле над экспортом некоторых беспилотников и связанного с ними оборудования, не ответило на вопрос о мерах Индии. В 2019 году Конгресс США запретил Пентагону покупать или использовать беспилотники и компоненты китайского производства.

  • Также 31 июля Китай ввел экспортный контроль для используемого в БПЛА определенного оборудования в связи с ростом напряженности в отношениях с США из-за технологического доступа.
Мир
Китай
Индия
Технологии
безпілотник
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