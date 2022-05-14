Индия запретила продавать пшеницу в другие страны

Об этом сообщает Times of India.

Согласно сообщению, продажа будет разрешена только в случае "поставок, по которым был выдан безотзывный аккредитив (обязательства) к соответствующему решению.

В правительстве озабочены темпами экспорта пшеницы в другие страны и тенденцией в ближайшие несколько месяцев из-за вторжения РФ в Украину.

Там объяснили решение необходимостью обеспечить продовольственную безопасность страны и нужд соседних и уязвимых государств.

23 апреля омбудсман Людмила Денисова рассказала, что россияне вывозят в Крым украинское зерно и угрожают аграриям .

24 апреля Центр при СНБО сообщил, что оккупанты похищают у украинских фермеров зерно, пытаясь вызвать продовольственный кризис в Украине.

4 мая глава Луганской ОВ Сергей Гайдай заявил, что россияне вывезли из Луганщины около 100 тыс. тонн зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия пытается продать украденное украинское зерно.

10 мая главное управление разведки Минобороны рассказало, что Россия переправляет награбленное в Украине зерно в Сирию и страны Ближнего Востока .

10 мая Запорожская ОВА сообщила, что россияне вывезли в временно оккупированный Крым зерно из Энергодара и воруют овощи и семена подсолнечника.

11 мая Украина предостерегла мир от покупки награбленного Россией украинского зерна.