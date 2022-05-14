Индия запретила продавать пшеницу в другие страны
Правительство Индии ограничило экспорт пшеницы для обеспечения продовольственной безопасности
Об этом сообщает Times of India.
Согласно сообщению, продажа будет разрешена только в случае "поставок, по которым был выдан безотзывный аккредитив (обязательства) к соответствующему решению.
В правительстве озабочены темпами экспорта пшеницы в другие страны и тенденцией в ближайшие несколько месяцев из-за вторжения РФ в Украину.
Там объяснили решение необходимостью обеспечить продовольственную безопасность страны и нужд соседних и уязвимых государств.
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