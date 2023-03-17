Индия закупит вооружение на $8,5 млрд

Об этом сообщили в минобороны Индии, цитирует Reuters .

Совет по оборонным закупкам одобрил приобретение 200 дополнительных ракет BrahMos и 50 универсальных вертолетов. Также в списке есть системы радиоэлектронной борьбы для флота, 307 единиц артиллерийских систем калибра 155 мм/52, машины повышенной производительности и тягачи.

"На фоне окружения ядерными государствами, такими как Китай и Пакистан, и напряженности в отношениях с китайскими войсками вдоль спорной границы в Гималаях Индия стремится модернизировать военную технику советских времен", - пишет издание.

Также совет по оборонным закупкам одобрил производство дизельного судового двигателя, который станет первым для Индии. Кроме того, было одобрено и предложение военно-воздушных сил по оружию большой дальности, которые будут использоваться на истребителе Су-30МКИ.