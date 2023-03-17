Индия закупит вооружение на $8,5 млрд
В четверг, 16 марта, Индия одобрила закупку вооружения на сумму 8,5 млрд долларов (705 млрд рупий), пытаясь усилить свою армию
Об этом сообщили в минобороны Индии, цитирует Reuters .
Совет по оборонным закупкам одобрил приобретение 200 дополнительных ракет BrahMos и 50 универсальных вертолетов. Также в списке есть системы радиоэлектронной борьбы для флота, 307 единиц артиллерийских систем калибра 155 мм/52, машины повышенной производительности и тягачи.
"На фоне окружения ядерными государствами, такими как Китай и Пакистан, и напряженности в отношениях с китайскими войсками вдоль спорной границы в Гималаях Индия стремится модернизировать военную технику советских времен", - пишет издание.
Также совет по оборонным закупкам одобрил производство дизельного судового двигателя, который станет первым для Индии. Кроме того, было одобрено и предложение военно-воздушных сил по оружию большой дальности, которые будут использоваться на истребителе Су-30МКИ.
- 15 марта переговорщик Индии Амитабх Кант утвердил , что на саммите "Большой двадцатки" лидеры должны сосредоточиться на глобальной бедности, а не войне РФ против Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.15
Покупка 38.15Продажа 38.96
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное