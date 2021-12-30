Индия зафиксировала резкий рост распространения COVID-19

Об этом сообщает The Times of India .



30 декабря в Индии зафиксировали 13 154 случаев заражения COVID-19 за последние сутки, что на 43% больше, чем за предыдущие сутки.



По данным министерства здравоохранения Индии, в сутки было зафиксировано 268 смертей пациентов от осложнений коронавируса. Общее число смертей от инфекции с начала эпидемии в стране составляет более 480 тыс. человек.



Также в стране выявлен 961 случай заражения штаммом "Омикрон", из них 263 – в столице Нью-Дели.



В министерстве отмечают, что уровень выздоровления от COVID-19 улучшился до 98,38%.



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