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Индия второй раз бьет рекорд авиазакупки: IndiGo заказала у Airbus 500 самолетов

20 июня, 2023 вторник
02:34
Экономика

Французская компания Airbus SE получила самый большой заказ в истории авиации - на 500 самолетов - от крупнейшей индийской авиакомпании IndiGo

Об этом сообщает Bloomberg.

Соглашение превзошло предварительный рекорд, установленный в феврале, когда авиакомпания Air India Ltd. приобрела 470 самолетов у Airbus и Boeing Co.

"Никто никогда не делал заказ такого масштаба. Это свидетельствует о потенциале индийской авиации и амбиции, которые имеет IndiGo", - сказал главный исполнительный директор IndiGo Питер Элберс.

Он выразил уверенность, что у Индии есть спрос, который позволит компенсировать столь масштабное расширение мощностей, поскольку индийский средний класс открывает для себя авиаперелеты.

Отмечается, что правительство Индии поощряет авиакомпании эксплуатировать больше самолетов на дальние расстояния, при этом вкладывая 12 миллиардов долларов в строительство аэропортов.

Индия, недавно опередившая Китай как наиболее густонаселенная страна в мире, предлагает авиакомпаниям огромный потенциал для роста.

Как известно, сейчас в Ле Бурже (Франция) проходит крупнейший в мире авиасалон.

  • Напомним, в середине февраля авиаперевозчик Air India заказал у Airbus и Boeing рекордные 470 самолетов, до этого самой большой была закупка 460 лайнеров American Airlines в 2011 году.
  • Также накануне на выставке Ле-Бурже Макрон впервые публично объявил , что франко-итальянские системы ПВО SAMP/T уже развернуты в Украине.
Франция
Индия
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