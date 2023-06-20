Об этом сообщает Bloomberg.

Соглашение превзошло предварительный рекорд, установленный в феврале, когда авиакомпания Air India Ltd. приобрела 470 самолетов у Airbus и Boeing Co.

"Никто никогда не делал заказ такого масштаба. Это свидетельствует о потенциале индийской авиации и амбиции, которые имеет IndiGo", - сказал главный исполнительный директор IndiGo Питер Элберс.

Он выразил уверенность, что у Индии есть спрос, который позволит компенсировать столь масштабное расширение мощностей, поскольку индийский средний класс открывает для себя авиаперелеты.

Отмечается, что правительство Индии поощряет авиакомпании эксплуатировать больше самолетов на дальние расстояния, при этом вкладывая 12 миллиардов долларов в строительство аэропортов.

Индия, недавно опередившая Китай как наиболее густонаселенная страна в мире, предлагает авиакомпаниям огромный потенциал для роста.

Как известно, сейчас в Ле Бурже (Франция) проходит крупнейший в мире авиасалон.