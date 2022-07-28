Индия возобновит импорт подсолнечного масла из Украины, поскольку открылись украинские морские порты, - Bloomberg
Индия, крупнейший импортер пищевого масла в мире, вероятно возобновит импорт подсолнечного масла из Украины, начиная с сентября
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова исполнительного директора компании Sunvin Group Сандипа Баджория.
"Мы начали получать предложения по августовским поставкам, но все будет зависеть от наличия судов, в Украине есть достаточные запасы масличных культур для переработки", - сказал он.
Первые партии масла, которые будут составлять от 50 до 60 тысяч тонн, поступят в страну в сентябре.
По словам Сандипа Баджория, грузы будут загружены в морских портах Одесса и Черноморск.
Известно, что импорт подсолнечного масла в Индию из Украины остановился в апреле из-за полномасштабного вторжения РФ и блока украинских портов.
- 6 июля в Bloomberg сообщили, что за три месяца полномасштабной войны РФ против Украины Китай и Индия купили у агрессора энергоносителей на $24 млрд. Индия за этот период приобрела топлива на $5,1 млрд, что более чем в пять раз превышает прошлогодние показатели
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