Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что импорт поможет Индии более эффективно вмешиваться в рынок, чтобы снизить цены на пшеницу, разогревшие инфляцию до 15-месячного максимума в июле.

"Правительство изучает возможность импорта через частную торговлю и соглашения между правительствами. Решение будет приниматься осторожно", - сообщил один из анонимных источников, отвечая на вопрос об импорте пшеницы из России.

По данным издания, Индия годами не импортировала пшеницу через дипломатические соглашения. В последний раз Индия импортировала значительное количество пшеницы в 2017 году, когда частные трейдеры отправили 5,3 миллиона метрических тонн.