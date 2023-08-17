Индия ведет переговоры с Россией по импорту пшеницы со скидкой, - Reuters
Индия активно обсуждает возможность импорта пшеницы из России на ценовых условиях, отвечающих мировым рыночным ценам
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что импорт поможет Индии более эффективно вмешиваться в рынок, чтобы снизить цены на пшеницу, разогревшие инфляцию до 15-месячного максимума в июле.
"Правительство изучает возможность импорта через частную торговлю и соглашения между правительствами. Решение будет приниматься осторожно", - сообщил один из анонимных источников, отвечая на вопрос об импорте пшеницы из России.
По данным издания, Индия годами не импортировала пшеницу через дипломатические соглашения. В последний раз Индия импортировала значительное количество пшеницы в 2017 году, когда частные трейдеры отправили 5,3 миллиона метрических тонн.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 августа заявил , что Турция готова перерабатывать российское зерно, которое будет поставляться через "зерновой коридор", в муку, которая затем будет экспортироваться в бедные страны Африки и слаборазвитые страны.
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