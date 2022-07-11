Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад ООН.

В 2023 году Индия может опередить Китай как наиболее густонаселенную страну мира.

Согласно отчету, обнародованному во Всемирный день народонаселения, население мира, которое по оценкам достигнет 8 миллиардов к 15 ноября 2022 года, может возрасти до 8,5 миллиарда в 2030 году и до 10,4 миллиарда в 2100 году. Причиной тому является замедление темпов смертности.

Как передает Reuters, согласно внутренней переписи населения, которая проводится раз в декаду, население Индии в 2011 году составило 1,21 миллиарда человек. Правительство отложило проведение переписи в 2021 году из-за пандемии COVID-19.

В 2021 году средняя рождаемость населения мира составляла 2,3 рождения на женщину в течение жизни, снизившись примерно с 5 рождений в 1950 году.

Прогнозируется, что к 2050 г. глобальная рождаемость снизится до 2,1 рождения на женщину.

"Это возможность отметить наше разнообразие, признать нашу общую человечность и удивиться прогрессу в области здравоохранения, который увеличил продолжительность жизни и резко снизил материнскую и детскую смертность", - сказал в заявлении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Однако Гутерреш также отметил, что рост населения стал напоминанием об общей ответственности за заботу о планете и о том, чтобы "подумать, где мы все еще не выполняем свои обязательства друг перед другом".

Ссылаясь на предварительный доклад Всемирной организации здравоохранения, который оценивает примерно в 14,9 миллиона смерти, связанные с пандемией COVID-19 в период с января 2020 по декабрь 2021 года, в отчете ООН говорится, что глобальная ожидаемая продолжительность жизни при рождении снизилась до 71 года в 2021 году с 72,8 лет в 2019 году. Это все преимущественно из-за пандемии.

Организация Объединенных Наций также заявила, что более половины прогнозируемого роста населения планеты к 2050 году будет сосредоточено в восьми странах – Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединенной Республике Танзания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb