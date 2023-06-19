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Индия увеличила импорт российской нефти в 10 раз и планирует выйти на 30%, – руководитель Indian Oil

19 июня, 2023 понедельник
06:16
Экономика

Индия увеличила импорт нефти из России в 10 раз, а в 2023–2024 годах страна планирует выйти на 30% импорта

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление исполнительного директора индийской нефтегазовой компании Indian Oil Винода Кумара.

Так, в 2021–2022 годах доля российского импорта сырой нефти составляла менее 2%. Однако сейчас она выросла в 10 раз и составляет примерно до 20% в импорте сырой нефти Индией.

"В случае с Indian Oil скачок российского импорта более глубок: с 0,1% в 21/22 до 21,5% в 22/23. И я ожидаю, что за текущий год, то есть 23/24, цифры вырастут до 30% ", – заявил Кумар.

Как сообщается, Россия перенаправляет свои энергоносители из западных стран, введших ограничения и санкции на торговлю с Москвой, включая ограничение цен на нефть, после вторжения РФ в Украину. В настоящее время большую часть перенаправленной российской энергии покупают Китай и Индия.

Ситуация с российской нефтью

5 декабря 2022 г. официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.

Россия в марте 2023 года обязалась сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в день. В мае же потоки российской сырой нефти на международные рынки все еще не демонстрировали никаких признаков сокращения добычи, о котором объявляла РФ.

А в Reuters писали, что импорт нефти Индией из России вырос до нового рекордного максимума в апреле. Это еще больше снизило долю африканских сортов нефти. В то же время издание Spiegel отмечало, что российская нефть продолжает поступать в страны Европейского Союза, несмотря на эмбарго, как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.

Впоследствии The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Саудовская Аравия не удовлетворена действиями России в сфере добычи нефти, считая, что Москва не соблюдает взятые в рамках ОПЕК+ обязательства по сокращению объемов добычи нефти. В Эр-Рияде считают, что Россия продолжает поставлять на мировой рынок больше сырой нефти, чем было согласовано, и это приводит к стагнации цен на нефть, в то время как Саудовская Аравия хотела бы их повышения.

В мае доходы России от продажи нефти упали на 36%. Нефтяной экспорт страны снизился на 260 тыс. баррелей за сутки, до 7,8 млн баррелей за сутки (б/с).

Уже в начале июня стало известно, что Россия сократит добычу нефти в 2024 году. Это следует из решений, принятых на встрече представителей стран ОПЕК+. Так, российская квота добычи нефти снизится на 650 тыс. баррелей за сутки.

Мир
Россия
Индия
нафта
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